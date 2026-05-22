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Sociedad

Cárcel para padrastro de 'Jhonsson Pulpo': irá 8 meses a prisión preventiva por extorsión en Trujillo

Paul Jhim Haro Raza, alias 'Viejo Jhim', y Gonzalo Nolberto Obeso Carranza, alias 'Chalo', fueron arrestados en flagrancia al intentar recoger S/10.000 de una dueña de restaurante en La Libertad. La medida golpea a la organización criminal Los Pulpos, cuyo líder sigue prófugo.

El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva para Paul Jhim Haro Raza y Gonzalo Nolberto Obeso Carranza, investigados por extorsión en Trujillo, vinculados a "Los Pulpos".
El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva para Paul Jhim Haro Raza y Gonzalo Nolberto Obeso Carranza, investigados por extorsión en Trujillo, vinculados a "Los Pulpos". | composición LR
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El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva contra Paul Jhim Haro Raza, alias 'Viejo Jhim', padrastro del presunto cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, Jhonsson Pulpo.

La medida también alcanza a Gonzalo Nolberto Obeso Carranza, conocido como 'Chalo'. Ambos son investigados por el delito de extorsión en Trujillo.

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La decisión fue emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de La Libertad, luego de evaluar los elementos recabados tras la intervención policial realizada en coordinación con el Ministerio Público.

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Fiscalía lo investiga

Según la investigación fiscal, los detenidos fueron capturados en flagrancia en la calle Micael Bastidas, en el distrito de El Porvenir, cuando estaban a punto de recoger una bolsa con S/10.000. El dinero habría sido exigido a la propietaria de un restaurante a cambio de no atentar contra su vida.

Ambos investigados fueron trasladados al establecimiento penitenciario de varones El Milagro de Trujillo, donde permanecerán mientras avanzan las diligencias del caso.

Los Pulpos operaban con extorsiones en La Libertad

Las autoridades señalaron que esta medida representa un golpe contra las redes criminales dedicadas al cobro de cupos y extorsiones en la región La Libertad.

Asimismo, indicaron que continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes vinculados a esta organización delictiva.

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¿Dónde está 'Jhonsson Pulpo'?

Como se recuerda, 'Jhonsson Pulpo' se encuentra prófugo. No obstante, las autoridades peruanas sostienen que actualmente estaría en Brasil. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló esta semana que fue identificado por la Policía Federal brasileña y que estaría “muy pronto a ser capturado”.

Antes de eso, investigaciones policiales lo ubicaban en Bolivia y Chile. En enero de 2026 escapó de un operativo en La Paz, Bolivia, donde fue detenida su pareja, Keysi Salvatierra. Allí encontraron documentos falsos y evidencias de que vivía oculto bajo otra identidad.

Jhonsson Smith Cruz Torres es el actual cabecilla de la organización criminal Los Pulpos y tiene una condena a cadena perpetua. El Mininter ofrece S/500.000 de recompensa por información que permita su captura.

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