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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el mercado aeronáutico peruano integrará nuevas operaciones internacionales de gran alcance. Se trata de nuevas rutas hacia Europa y Norteamérica, así como del incremento en la frecuencia de viajes hacia destinos de diversos continentes, con lo que se busca posicionar al Perú como el principal hub aéreo del Pacífico Sur.

La medida apunta a beneficiar a miles de ciudadanos que utilizan a diario el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Actualmente, Lima conecta con 49 destinos internacionales mediante la operación de 28 aerolíneas. Con estas incorporaciones, el principal terminal aéreo del Perú se posiciona como el nodo logístico y de pasajeros más estratégico de la región, informó el sector.

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¿Cuáles son los nuevos destinos que se ofrecerán en el Jorge Chávez?

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, a partir de junio de 2026 la aerolínea Fly Level iniciará la ruta directa Barcelona - Lima - Barcelona con tres frecuencias semanales, lo que permitirá que cerca de 1.800 personas se desplacen por semana entre ambas ciudades.

Asimismo, el organismo informó que la conectividad con Norteamérica se consolidará con la ruta hacia Newark, la ciudad más poblada del estado de Nueva Jersey, operada por United Airlines.

Aerolíneas incrementarán frecuencia de viajes a varios destinos

De manera simultánea, la DGAC indicó que importantes aerolíneas aumentarán su presencia en el país, en su mayoría a partir de junio, al elevar el número de vuelos a destinos de diversos continentes:

Air France (Francia) subirá de siete a 10 vuelos semanales en la ruta París - Lima - París.

subirá de siete a 10 vuelos semanales en la ruta París - Lima - París. Air Transat (Canadá) añadirá una frecuencia en la ruta Toronto - Lima - Toronto.

añadirá una frecuencia en la ruta Toronto - Lima - Toronto. Latam Airlines incrementará en tres sus frecuencias hacia São Paulo.

incrementará en tres sus frecuencias hacia São Paulo. Boliviana aumentará sus vuelos a Santa Cruz y La Paz.

aumentará sus vuelos a Santa Cruz y La Paz. Plus Ultra iniciará vuelos diarios a Madrid.

iniciará vuelos diarios a Madrid. Arajet (República Dominicana) ampliará su conexión con Punta Cana de cinco a seis frecuencias semanales desde julio.

De acuerdo con el MTC, este dinamismo es resultado de la suscripción de acuerdos de cielos abiertos, una herramienta legal que liberaliza el transporte aéreo. En lo que va de 2026, el Perú ha alcanzado alianzas con 11 países, entre los que destacan España, Brasil, Panamá, Chile, Colombia y Bahamas. Además, está previsto formalizar instrumentos similares con Ecuador y Uruguay, entre otros.

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