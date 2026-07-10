Temblor hoy en Lima: Fuerte sismo de magnitud 4,3 sacudió Lurín, reportó IGP

Fuerte temblor se sintió este viernes 10 de julio | FOTO: La República

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Un fuerte temblor de magnitud 4,3 sacudió Lima, con epicentro en Lurín, según reportó el IGP este viernes 10 de julio a las 11.42 p. m. El movimiento telúrico se sintió en varias zonas de la capital y alarmó a la población. Pese al susto, las autoridades locales no han reportado daños materiales de consideración ni víctimas hasta el momento.

Este 10 de julio se produjo un fuerte temblor en Lurín

El epicentro del temblor se localizó exactamente en la localidad de Lurín, al sur de Lima. Debido a la naturaleza del suelo en los distritos costeros y aledaños, el remezón se sintió con fuerza en zonas vecinas como Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, inició el monitoreo correspondiente en las áreas afectadas. Hasta el momento, los reportes preliminares indican que no se han registrado daños materiales de consideración ni víctimas personales que lamentar.

En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú también se pronunció rápidamente a través de sus canales oficiales, descartando que el sismo reúna las condiciones necesarias para generar un tsunami en el litoral peruano.

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