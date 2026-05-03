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Sociedad

Corredor Rosado pronto iniciará operaciones: sistema de transporte unirá Lima y el Callao por solo S/1.50 y podrás ver ubicación de los buses en tiempo real

Con 30 buses equipados con tecnología GPS y sostenibles, buscará mejorar la movilidad entre las dos jurisdicciones y facilitará la planificación de viajes.

El Corredor Rosado comenzará operaciones el 15 de mayo de 2026, conectando Lima y Callao con un servicio de transporte que se iniciará en Mi Perú.
El Corredor Rosado comenzará operaciones el 15 de mayo de 2026, conectando Lima y Callao con un servicio de transporte que se iniciará en Mi Perú. | Foto: Andina
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El nuevo Corredor Rosado iniciará operaciones el 15 de mayo de 2026 y conectará Lima y el Callao mediante un servicio de transporte público que partirá desde el distrito de Mi Perú hasta el Cercado de Lima. La iniciativa fue presentada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) junto a la Municipalidad del Callao con el objetivo de mejorar la movilidad entre ambas jurisdicciones.

Durante su primera etapa, el servicio contará con una tarifa promocional de S/1,50 y estará disponible para usuarios que busquen reducir sus tiempos de traslado. Además, los buses incorporarán tecnología que permitirá conocer su ubicación en tiempo real, facilitando la planificación de los viajes.

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Estas son las rutas que recorrerá el Corredor Rosado desde el Callao hasta Lima

El recorrido del Corredor Rosado iniciará en el distrito de Mi Perú, continuará por Ventanilla y seguirá por la avenida Néstor Gambetta hasta llegar al Callao. Posteriormente, el trayecto avanzará hacia el óvalo Cantolao y se dirigirá por la avenida Elmer Faucett.

Luego, los buses ingresarán a la avenida Óscar R. Benavides, conocida como ex Colonial, hasta llegar a la Plaza 2 de Mayo en el Cercado de Lima. Este trayecto permitirá conectar zonas clave entre Lima y el Callao mediante un solo servicio de transporte.

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Tarifa promocional y buses con tecnología para mejorar la experiencia del usuario

Durante las primeras tres semanas de funcionamiento, el servicio contará con un costo promocional de S/ 1.50. El sistema de pago será digital, permitiendo el uso de tarjetas bancarias o tarjetas recargables, además de la emisión de comprobantes electrónicos.

La flota estará compuesta por 30 buses equipados con GPS, lo que permitirá a los usuarios visualizar su ubicación en tiempo real a través de una aplicación móvil. Asimismo, contarán con cámaras de videovigilancia conectadas a una central de monitoreo y funcionarán con gas natural vehicular, contribuyendo a una movilidad más sostenible.

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