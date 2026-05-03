La rata fue encontrada debajo del cuy que había pedido el comensal. | Composición LR

La rata fue encontrada debajo del cuy que había pedido el comensal. | Composición LR

Un grupo de pasajeros que se desplazaba en un bus interprovincial denunció haber sido víctima de un presunto atentado contra la salud pública, luego de que uno de ellos encontrara una rata frita en el plato que le habían entregado como cuy frito en un restaurante turístico de la ruta Pativilca-Huaraz.

El suceso se registró cerca de las 3.00 p. m. del lunes 27 de abril, cuando los viajeros bajaron de la unidad para almorzar en el restaurante 'Chino', situado en el valle Fortaleza, dentro de la jurisdicción de Paramonga. Según los testimonios, el almuerzo estaba incluido en el precio del pasaje y el cobro se había realizado antes de que los pasajeros ingresaran al local.

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Rata frita servida en plato de fondo

De acuerdo con el relato de los afectados, uno de los pasajeros pidió cuy como segundo. No obstante, mientras comía, advirtió que bajo la presa había un animal de aspecto diferente. Al observarlo con más atención, descubrió que se trataba de una rata de campo, aparentemente cocinada por completo.

Los testigos señalaron que el comensal no se dio cuenta de inmediato porque el roedor estaba escondido debajo de la porción servida. No obstante, el olor y la forma del animal despertaron sus sospechas y permitieron descubrir lo que habría llegado al plato.

Después de advertir lo ocurrido, el pasajero habría presentado náuseas, mientras que otros clientes dejaron de comer en el acto debido a la alarma generada dentro del establecimiento. Algunos de los presentes grabaron videos y tomaron fotografías del plato como respaldo de lo sucedido.

La denuncia generó rápidamente indignación entre los viajeros, quienes cuestionaron las condiciones sanitarias del restaurante turístico, considerado una parada habitual para buses que cubren la ruta Lima-Huaraz. Los pasajeros sostuvieron que situaciones como esta representan un riesgo grave para la salud de quienes consumen alimentos en locales ubicados en carreteras interprovinciales.

Denuncia policial

Tras el incidente, los afectados acudieron a la comisaría de Chasquitambo para presentar la denuncia correspondiente y pedir una investigación sobre las condiciones higiénicas del establecimiento. Además, solicitaron que las autoridades sanitarias intervengan el local y determinen eventuales responsabilidades.

Según las versiones difundidas por los pasajeros, también se pidió la intervención de la Dirección Regional de Salud (Diresa) y de las autoridades de fiscalización municipal para efectuar una inspección inmediata al restaurante y comprobar el cumplimiento de las normas sanitarias.

El caso ha causado preocupación entre usuarios del transporte interprovincial, debido a que el restaurante sería una parada frecuente de varias empresas de buses que viajan hacia Huaraz. Los afectados advirtieron sobre la necesidad de reforzar los controles en los establecimientos ubicados en rutas nacionales para evitar nuevos episodios que pongan en riesgo la salud pública.

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