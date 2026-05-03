HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Turista pidió cuy y le dieron rata: restaurante campestre sirvió roedor frito en ruta Pativilca-Huaraz

Tras el hecho, los pasajeros se dirigieron a la comisaría de Chasquitambo para presentar una denuncia y pedir la intervención de las autoridades sanitarias para investigar el restaurante.

La rata fue encontrada debajo del cuy que había pedido el comensal.
La rata fue encontrada debajo del cuy que había pedido el comensal. | Composición LR
Compartir

Un grupo de pasajeros que se desplazaba en un bus interprovincial denunció haber sido víctima de un presunto atentado contra la salud pública, luego de que uno de ellos encontrara una rata frita en el plato que le habían entregado como cuy frito en un restaurante turístico de la ruta Pativilca-Huaraz.

El suceso se registró cerca de las 3.00 p. m. del lunes 27 de abril, cuando los viajeros bajaron de la unidad para almorzar en el restaurante 'Chino', situado en el valle Fortaleza, dentro de la jurisdicción de Paramonga. Según los testimonios, el almuerzo estaba incluido en el precio del pasaje y el cobro se había realizado antes de que los pasajeros ingresaran al local.

TE RECOMENDAMOS

RAPEANDO Y PROTESTANDO CON TERCO92 | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: “Te vamos a extrañar, Marleni”: El último adiós a la policía asesinada por su colega

lr.pe

Rata frita servida en plato de fondo

De acuerdo con el relato de los afectados, uno de los pasajeros pidió cuy como segundo. No obstante, mientras comía, advirtió que bajo la presa había un animal de aspecto diferente. Al observarlo con más atención, descubrió que se trataba de una rata de campo, aparentemente cocinada por completo.

Los testigos señalaron que el comensal no se dio cuenta de inmediato porque el roedor estaba escondido debajo de la porción servida. No obstante, el olor y la forma del animal despertaron sus sospechas y permitieron descubrir lo que habría llegado al plato.

Después de advertir lo ocurrido, el pasajero habría presentado náuseas, mientras que otros clientes dejaron de comer en el acto debido a la alarma generada dentro del establecimiento. Algunos de los presentes grabaron videos y tomaron fotografías del plato como respaldo de lo sucedido.

La denuncia generó rápidamente indignación entre los viajeros, quienes cuestionaron las condiciones sanitarias del restaurante turístico, considerado una parada habitual para buses que cubren la ruta Lima-Huaraz. Los pasajeros sostuvieron que situaciones como esta representan un riesgo grave para la salud de quienes consumen alimentos en locales ubicados en carreteras interprovinciales.

PUEDES VER: Hallan cuerpo de Marleni Rucana, la suboficial PNP desaparecida en Áncash: su colega confesó el crimen

lr.pe

Denuncia policial

Tras el incidente, los afectados acudieron a la comisaría de Chasquitambo para presentar la denuncia correspondiente y pedir una investigación sobre las condiciones higiénicas del establecimiento. Además, solicitaron que las autoridades sanitarias intervengan el local y determinen eventuales responsabilidades.

Según las versiones difundidas por los pasajeros, también se pidió la intervención de la Dirección Regional de Salud (Diresa) y de las autoridades de fiscalización municipal para efectuar una inspección inmediata al restaurante y comprobar el cumplimiento de las normas sanitarias.

El caso ha causado preocupación entre usuarios del transporte interprovincial, debido a que el restaurante sería una parada frecuente de varias empresas de buses que viajan hacia Huaraz. Los afectados advirtieron sobre la necesidad de reforzar los controles en los establecimientos ubicados en rutas nacionales para evitar nuevos episodios que pongan en riesgo la salud pública.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
“Te vamos a extrañar, Marleni”: El último adiós a la policía asesinada por su colega

“Te vamos a extrañar, Marleni”: El último adiós a la policía asesinada por su colega

LEER MÁS
Caso Marleni Rucana: así hallaron rastros hemáticos en la camioneta de policía

Caso Marleni Rucana: así hallaron rastros hemáticos en la camioneta de policía

LEER MÁS
“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicarios atentan contra local de la PNP en el Rímac: dejan un joven muerto y tres heridos

Sicarios atentan contra local de la PNP en el Rímac: dejan un joven muerto y tres heridos

LEER MÁS
Hallan cuerpo sin vida de mesero dentro de su cuarto alquilado en El Agustino: investigan a acompañante extranjero

Hallan cuerpo sin vida de mesero dentro de su cuarto alquilado en El Agustino: investigan a acompañante extranjero

LEER MÁS
San Marcos busca liderar la educación superior pública en Perú y anuncia doble titulación y nuevas carreras para sus alumnos

San Marcos busca liderar la educación superior pública en Perú y anuncia doble titulación y nuevas carreras para sus alumnos

LEER MÁS
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
El gigante de hielo que está a punto de desaparecer de los Andes peruanos: "Puede afectar miles de actividades económicas"

El gigante de hielo que está a punto de desaparecer de los Andes peruanos: "Puede afectar miles de actividades económicas"

LEER MÁS
Exceso de vitaminas podría ser perjudicial para la salud, según el Ministerio de Salud: podría causar una sobredosis

Exceso de vitaminas podría ser perjudicial para la salud, según el Ministerio de Salud: podría causar una sobredosis

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025