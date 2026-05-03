Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima y San Martín definen al campeón en la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

Alianza Lima y San Martín definen al campeón en la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO juegan este domingo 3 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Facundo Morando ganó el partido de vuelta por 3-1 y pudo igualar la serie. Con este resultado, blanquiazules y ‘santas’ jugarán un extra game y será el duelo que defina al campeón de la temporada.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín?

El extra game por la final entre Alianza Lima vs San Martín arrancará desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Ecuador: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Bolivia: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Venezuela: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Chile: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Paraguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Argentina: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Uruguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín?

Alianza Lima vs San Martín llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Alianza Lima vs San Martín

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y San Martín.

San Martín 1- 3 Alianza Lima | 26.04.26

| 26.04.26 Alianza Lima 0- 3 San Martín | 19.04.26

| 19.04.26 San Martín 1- 3 Alianza Lima | 22.02.26

| 22.02.26 Alianza Lima 3 -1 San Martín | 19.02.26

-1 San Martín | 19.02.26 San Martín 2-3 Alianza Lima | 1.02.26

Pronóstico de Alianza Lima vs San Martín

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre San Martín.

Betsson: gana Alianza Lima (1,50), gana San Martín (2,30)

1XBet: gana Alianza Lima (1,46), gana San Martín (2,46)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,50), gana San Martín (2,30)

Entradas para Alianza Lima vs San Martín

Las entradas para presenciar la final de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estas son las ubicaciones y precios para asistir al evento deportivo:

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano están a cargo de la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.