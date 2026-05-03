HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Deportes

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

La tercera final entre Alianza Lima vs San Martín se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes. Este encuentro dará a conocer al equipo que se llevará el título del campeonato de vóley.

Alianza Lima y San Martín definen al campeón en la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
Alianza Lima y San Martín definen al campeón en la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
Compartir

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO juegan este domingo 3 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Facundo Morando ganó el partido de vuelta por 3-1 y pudo igualar la serie. Con este resultado, blanquiazules y ‘santas’ jugarán un extra game y será el duelo que defina al campeón de la temporada.

PUEDES VER: Fichajes en la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y rumores en Alianza, Universitario, San Martín y Regatas

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín?

El extra game por la final entre Alianza Lima vs San Martín arrancará desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia: 6.00 p. m.
  • Venezuela: 6.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.
  • Paraguay: 7.00 p. m.
  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Uruguay: 7.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín?

Alianza Lima vs San Martín llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Alianza Lima vs San Martín

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y San Martín.

  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 26.04.26
  • Alianza Lima 0-3 San Martín | 19.04.26
  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.02.26
  • Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.02.26
  • San Martín 2-3 Alianza Lima | 1.02.26

Pronóstico de Alianza Lima vs San Martín

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre San Martín.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,50), gana San Martín (2,30)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,46), gana San Martín (2,46)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,50), gana San Martín (2,30)

PUEDES VER: Miguel Araujo estalla contra clubes que cambian de localía y pide justicia en Liga 1: "Nos mandan a 40 grados y otros juegan en Trujillo"

lr.pe

Entradas para Alianza Lima vs San Martín

Las entradas para presenciar la final de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estas son las ubicaciones y precios para asistir al evento deportivo:

  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles
  • General: 20 soles

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano están a cargo de la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Notas relacionadas
Facundo Morando dejaría Alianza Lima: en Brasil aseguran que entrenador argentino firmará por Fluminense

Facundo Morando dejaría Alianza Lima: en Brasil aseguran que entrenador argentino firmará por Fluminense

LEER MÁS
Natalia Málaga le responde a Vivian Baella por cuestionar su estilo de entrenamiento: “El alto rendimiento no es para agradar”

Natalia Málaga le responde a Vivian Baella por cuestionar su estilo de entrenamiento: “El alto rendimiento no es para agradar”

LEER MÁS
Fichajes en la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y rumores en Alianza, Universitario, San Martín y Regatas

Fichajes en la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y rumores en Alianza, Universitario, San Martín y Regatas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué partidos le faltan a Alianza Lima y Los Chankas para definir al campeón del Torneo Apertura 2026?

¿Qué partidos le faltan a Alianza Lima y Los Chankas para definir al campeón del Torneo Apertura 2026?

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 2 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Cienciano - Puerto Cabello: fecha, hora y canal del partido por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Puerto Cabello: fecha, hora y canal del partido por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Representante de Erick Noriega confirma contacto con Sporting Lisboa y varios clubes de Europa: "Va a ser difícil que Gremio pueda retenerlo"

Representante de Erick Noriega confirma contacto con Sporting Lisboa y varios clubes de Europa: "Va a ser difícil que Gremio pueda retenerlo"

LEER MÁS
Los Chankas rechaza versiones sobre resta de puntos por licencia de su DT: “El club cumple el reglamento”

Los Chankas rechaza versiones sobre resta de puntos por licencia de su DT: “El club cumple el reglamento”

LEER MÁS
Fichajes en la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y rumores en Alianza, Universitario, San Martín y Regatas

Fichajes en la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y rumores en Alianza, Universitario, San Martín y Regatas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025