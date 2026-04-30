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En pleno velorio: sicarios matan a mujer y dejan 10 heridos en el Cercado de Lima tras balacera

El ataque se produjo cuando cinco sujetos armados dispararon indiscriminadamente. Nancy Armas Ponce, de 47 años, fue confirmada como víctima fatal tras ser trasladada al hospital.

Un ataque armado en un velorio en Manzanilla, Cercado de Lima, dejó una mujer fallecida y al menos diez heridos, causando conmoción entre los vecinos.
Un ataque armado en un velorio en Manzanilla, Cercado de Lima, dejó una mujer fallecida y al menos diez heridos, causando conmoción entre los vecinos. | La República | Francisco Erazo
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Un violento ataque armado perpetrado durante un velorio en la zona de Manzanilla, en el Cercado de Lima, dejó como saldo una mujer fallecida y al menos 10 personas heridas, lo que generó conmoción entre los vecinos.

El hecho ocurrió la mañana del 29 de abril en el frontis de una vivienda ubicada en la manzana K2 lote 27, donde se realizaba un velorio. Según información policial, aproximadamente cinco sujetos armados irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los asistentes.

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Balacera en el Centro de Lima

Producto del ataque, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital Dos de Mayo y al Hospital Hipólito Unanue.

Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de Nancy Leonor Armas Ponce (47), quien ingresó sin vida al hospital. Entre los heridos figuran personas con impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Algunos de ellos fueron dados de alta, mientras que otros permanecen en observación o fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas.

Entre los casos más graves está el de un joven de 24 años con trauma abdominal por proyectil de arma de fuego, quien fue ingresado a sala de operaciones. Otros pacientes presentan heridas en extremidades y tórax y son atendidos en diferentes áreas de emergencia.

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Investigan móvil del ataque en velorio

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional del Perú cercaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística y especialistas en balística realizaron el levantamiento de casquillos y otras evidencias en la escena del crimen.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirincri, en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

Hasta el momento, no se descarta que el hecho esté vinculado a un posible ajuste de cuentas, aunque las autoridades continúan recabando información.

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