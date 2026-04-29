Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 13 del Torneo Apertura

Alianza Lima y Los Chankas se ubican en lo más alto del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Alianza Lima y Los Chankas se ubican en lo más alto del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

La Liga 1 2026 se pone cada vez más emocionante. Luego de la derrota de Los Chankas en Tarma, ya no queda ningún equipo invicto en el Torneo Apertura. El inicio de la fecha 13 se dará en el Estadio Héroes de San Ramón con el encuentro entre FC Cajamarca y Sport Boys. Alianza Lima y Los Chankas jugarán de local, mientras que Universitario será visita en esta jornada.

Los blanquiazules recibirán a CD Moquegua en Matute en busca de un triunfo que los mantenga en lo más alto de la tabla del campeonato. Por su parte, Universitario viajará a Trujillo para enfrentar a Juan Pablo II con la consigna de volver a la senda del triunfo en el Torneo Apertura. De igual forma, Los Chankas buscarán hacer respetar su localía cuando juegue ante Deportivo Garcilaso en Andahuaylas.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 13 del Torneo Apertura

Sábado 2 de mayo

FC Cajamarca vs Sport Boys

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

ADT vs Atlético Grau

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Cienciano vs Comerciantes Unidos

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs Moquegua

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 3 de mayo

Sporting Cristal vs Cusco

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Juan Pablo II vs Universitario

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Mansiche

Alianza Atlético vs Sport Huancayo

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Melgar vs UTC

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Lunes 4 de mayo

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 13 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Los Chankas se ubican en lo más alto con 29 puntos.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 12 9 +17 29 2. Los Chankas 12 9 +7 29 3. Cienciano 12 7 +10 23 4. Universitario 12 6 +7 21 5. Comerciantes Unidos 12 5 +2 19 6. Cusco FC 12 6 -4 19 7. Melgar 12 5 +2 17 8. UTC 12 4 0 16 9. CD Moquegua 12 5 -4 16 10. Juan Pablo II 12 4 -9 15 11. Sporting Cristal 12 4 0 14 12. Alianza Atlético 12 3 0 14 13. ADT 12 3 0 13 14. Deportivo Garcilaso 12 3 -4 13 15. Sport Huancayo 12 3 -4 12 16. Sport Boys 12 2 -4 12 17. Atlético Grau 12 2 -5 10 18. FC Cajamarca 12 1 -9 6

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.