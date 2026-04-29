Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 13 del Torneo Apertura
La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 nos trae grandes partidos. Alianza Lima y Los Chankas buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla cuando afronten sus partidos de local. Universitario deberá viajar a Trujillo para enfrentar a Juan Pablo II.
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La Liga 1 2026 se pone cada vez más emocionante. Luego de la derrota de Los Chankas en Tarma, ya no queda ningún equipo invicto en el Torneo Apertura. El inicio de la fecha 13 se dará en el Estadio Héroes de San Ramón con el encuentro entre FC Cajamarca y Sport Boys. Alianza Lima y Los Chankas jugarán de local, mientras que Universitario será visita en esta jornada.
Los blanquiazules recibirán a CD Moquegua en Matute en busca de un triunfo que los mantenga en lo más alto de la tabla del campeonato. Por su parte, Universitario viajará a Trujillo para enfrentar a Juan Pablo II con la consigna de volver a la senda del triunfo en el Torneo Apertura. De igual forma, Los Chankas buscarán hacer respetar su localía cuando juegue ante Deportivo Garcilaso en Andahuaylas.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 13 del Torneo Apertura
Sábado 2 de mayo
- FC Cajamarca vs Sport Boys
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- ADT vs Atlético Grau
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Cienciano vs Comerciantes Unidos
- Hora: 5.30 p. m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs Moquegua
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 3 de mayo
- Sporting Cristal vs Cusco
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Juan Pablo II vs Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Mansiche
- Alianza Atlético vs Sport Huancayo
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Melgar vs UTC
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
Lunes 4 de mayo
- Los Chankas vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 13 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Los Chankas se ubican en lo más alto con 29 puntos.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|12
|9
|+17
|29
|2.
|Los Chankas
|12
|9
|+7
|29
|3.
|Cienciano
|12
|7
|+10
|23
|4.
|Universitario
|12
|6
|+7
|21
|5.
|Comerciantes Unidos
|12
|5
|+2
|19
|6.
|Cusco FC
|12
|6
|-4
|19
|7.
|Melgar
|12
|5
|+2
|17
|8.
|UTC
|12
|4
|0
|16
|9.
|CD Moquegua
|12
|5
|-4
|16
|10.
|Juan Pablo II
|12
|4
|-9
|15
|11.
|Sporting Cristal
|12
|4
|0
|14
|12.
|Alianza Atlético
|12
|3
|0
|14
|13.
|ADT
|12
|3
|0
|13
|14.
|Deportivo Garcilaso
|12
|3
|-4
|13
|15.
|Sport Huancayo
|12
|3
|-4
|12
|16.
|Sport Boys
|12
|2
|-4
|12
|17.
|Atlético Grau
|12
|2
|-5
|10
|18.
|FC Cajamarca
|12
|1
|-9
|6
¿Dónde ver la Liga 1 2026?
Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.