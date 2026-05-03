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Real Madrid vs Espanyol EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 34 de LaLiga de España

El partido por la jornada 34 de LaLiga de España entre Real Madrid y Espanyol se disputará en el RCDE Stadium, ubicado en Barcelona. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa tendrán que ganar para que Barcelona no salga campeón en esta fecha.

Real Madrid y Espanyol se enfrentan por la fecha 34 del campeonato español. Foto: LaLiga/composición LR
Real Madrid y Espanyol se enfrentan por la fecha 34 del campeonato español. Foto: LaLiga/composición LR
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Real Madrid vs Espanyol EN VIVO juegan este domingo 3 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el RCDE Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

‘La Casa Blanca’ disputará un nuevo encuentro liguero tras su último empate 1-1 ante Real Betis. Este resultado los alejó de la lucha por el título, ya que, de no ganar su siguiente duelo, Barcelona se coronaría campeón. En cuanto a su rival, Espanyol viene en un mal momento, no gana hace 17 partidos. Su última victoria fue en diciembre del año pasado ante Athletic Club. Aún así, se encuentran en la lucha por clasificar a un torneo internacional.

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¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol?

Los equipos de Real Madrid y Espanyol se verán las caras por la fecha 34 de LaLiga de España. El duelo se disputará este domingo 3 de mayo a las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Espanyol?

El partido Real Madrid vs Espanyol, por la fecha 34 de LaLiga de España, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma DGO.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Espanyol

  • Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Díaz y Vinicius Jr.
  • Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, González, Edu Expósito, Milla; Terrats y García.

PUEDES VER: Sporting Cristal - Palmeiras: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por Copa Libertadores

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Pronóstico de Real Madrid vs Espanyol

A pesar de jugar como visitante, las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Espanyol.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,78), empate (3,70), gana Espanyol (4,45)
  • Betano: gana Real Madrid (1,75), empate (3,80), gana Espanyol (5,20)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,75), empate (3,80), gana Espanyol (4,50)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,81), empate (3,90), gana Espanyol (4,87)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1,76), empate (3,80), gana Espanyol (5,00)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,77), empate (3,75), gana Espanyol (4,75).

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Espanyol?

Real Madrid y Espanyol disputarán este encuentro por la fecha 34 de LaLiga en el RCDE Stadium. Este recinto tiene capacidad para albergar 40.000 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Espanyol

  • Real Madrid 2-0 Espanyol | 20.09.25
  • Espanyol 1-0 Real Madrid | 1.02.25
  • Real Madrid 4-1 Espanyol | 21.09.24
  • Real Madrid 3-1 Espanyol | 11.03.23
  • Espanyol 1-3 Real Madrid | 28.08.22
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