Cardenal Carlos Castillo critica a los militares responsables de la masacre de Colcabamba: "En vez de verificar, hicieron un prejuicio"

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, se dirigió a los militares involucrados en la matanza de cinco jóvenes durante un operativo ocurrido en Colcabamba (Huancavelica). Durante su mensaje por el quinto domingo de Pascua en la Catedral de Lima, el sacerdote aseguró que lo sucedido partió de un prejuicio.

"Vamos a rezar por los jóvenes de Colcabamba que han fallecido a consecuencia de los disparos de sectores de la Fuerza Armada que desgraciadamente no cumplieron su deber y, en vez de verificar, hicieron un prejuicio y mataron a estos chicos", indicó.

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Durante la celebración eucarística, en la que se realizaron peticiones a Dios, el cardenal nombró a cada uno de los jóvenes y pidió por sus almas.

En su homilía, el cardenal Castillo instó a vivir una fe cristiana auténtica y expresó un mensaje a favor de la paz y el servicio a los demás.

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Masacre de Colcabamba: ¿Qué se sabe hasta el momento?

El operativo militar en el que murieron Ever Romero, Jaime Bendezú, William Nuñez, Cristian Vilcatoma y Nilson Montenegro comienza a tener consecuencias: 8 militares involucrados son investigados por el Ministerio Público luego de conocerse lo sucedido.

Los militares investigados, que se encuentran detenidos, son Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, según precisó la Fiscalía.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) afirmó que las cinco personas fallecidas en una camioneta intervenida por una patrulla del Ejército estarían vinculadas al narcotráfico y que habrían disparado para evitar su captura, lo que motivó una respuesta militar en 'legítima defensa'. No obstante, esta versión es cuestionada por el testimonio de Ricardo Acuña Quispe, uno de los ocupantes que sobrevivió tras escapar y ocultarse, y que luego fue localizado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, en Huancavelica, donde brindó su declaración sobre los hechos.

Además, en el Congreso de la República se presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. El pliego interpelatorio incluye más de 10 preguntas sobre los sucesos ocurridos en el distrito huancavelicano.