Corredor rosado arrancará sin buses nuevos en el Callao

El Corredor Rosado iniciará su marcha blanca a fines de marzo, buscando mejorar la movilidad en Lima y Callao pero operando sin flota nueva, con buses existentes en carriles exclusivos. | composición LR

El Corredor Rosado empezará su marcha blanca a fines de marzo con una promesa ambiciosa —ordenar el transporte y reducir tiempos de viaje— pero con una condición que marca el debate: operará sin flota nueva y usando buses actuales en carriles exclusivos. La medida es impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) junto a la Municipalidad Provincial del Callao como intervención rápida sobre vías existentes, no como un sistema concesionado.

Según el subdirector de planificación de la ATU, Gustavo Díaz, el objetivo inmediato es ordenar trayectos que ya circulan: “No son rutas nuevas, son las mismas que hoy pasan, pero con carril exclusivo para hacerlas más rápidas y seguras”. Desde el municipio, el vocero Carlos Arana dijo que el plan ‘‘reducirá congestión’’, y que , inicialmente, se priorizarán ejes como Tomás Valle y el tramo Venezuela–Grau–San Sebastián.

El reto de fiscalizar

Sin embargo, especialistas advierten que el éxito dependerá menos de la pintura vial y más del control real en calle. El exdirector de la ATU Omar Revolledo cuestionó la viabilidad operativa: “¿Cómo podría funcionar un corredor exclusivo si no existe fiscalización constante? Con ese diseño funcionaría más como línea convencional que como lo que plantean”.

El arquitecto Bryan Castillo, del Laboratorio Urbanista, coincidió en que la medida puede ser útil pero insuficiente si no se acompaña de reformas estructurales: ‘‘Recién están entendiendo como funciona el Callao”. En su análisis, los carriles exclusivos son una herramienta válida de corto plazo, pero el riesgo es que queden absorbidos por el desorden vial si no hay supervisión continua.

Sin buses nuevos

Uno de los puntos centrales del debate es que el sistema empezará con unidades actuales. La ATU reconoce que la renovación de vehículos será gradual y dependerá de incentivos regulatorios. “La flota se va a mantener tal cual en el corto plazo. En un mediano plazo esperamos que las empresas mejoren sus buses; quienes los renueven podrían ampliar autorizaciones hasta 14 años”, explicó Díaz.

La comuna, por su parte, afirma que a futuro se prevé integración empresarial y adquisición de vehículos modernos, similares a los de otros corredores, aunque aún no existe cronograma público para esa fase.

Pragmatismo técnico y cuestionamientos legales

Para el presidente de la Fundación Transitemos, Alfonso Flórez, el enfoque gradual no es una debilidad sino una estrategia realista. “No puedes empezar por el final. Tenemos que arrancar con lo que hay: carriles, paraderos, señalización y fiscalización”.

El especialista sostiene que la renovación de flota dependerá de incentivos regulatorios y financiamiento privado, como otorgar más años de autorización a empresas que modernicen unidades. “Aun con la misma flota va a haber mejora teniendo corredores segregados”. Desde esta mirada, el corredor no es todavía un sistema estructural, sino un primer paso operativo.

La crítica más dura viene del especialista en contrataciones públicas David Mujica, quien cuestiona la denominación misma del proyecto. “Ninguna concesión se puede dar sin concurso público y estudio de factibilidad. Hablar de corredor rosado es irresponsable. El corredor no existe”.

Desde su perspectiva jurídica, la iniciativa es solo una reserva de carril, no un sistema formal: “Un corredor requiere vía troncal, buses exclusivos y alimentadores. Eso no existe”. También advierte que reducir carriles para transporte convencional podría agravar la congestión si no se controla la informalidad.

Estudios y planificación

Otro foco de discusión es la ausencia de estudios de demanda específicos para estos corredores. La ATU sostiene que no son necesarios porque no se trata de rutas nuevas. “No hay estudio de demanda porque no hay concesiones. Eso se hace para proyectos como metros o sistemas de alta capacidad”, indicó el funcionario. Sin embargo, analistas señalan que incluso intervenciones operativas requieren evaluaciones de impacto vial para anticipar efectos en tráfico, tiempos de viaje y redistribución modal.

El Corredor Rosado surge como una respuesta rápida para ordenar la congestión entre Lima y Callao, pero expertos coinciden en que su éxito dependerá casi totalmente de la capacidad de las autoridades para poner orden en las calles. Más que un nuevo sistema de transporte, se trataría de una medida de gestión vial intensiva que podría ser base de una red futura. Pero corre el riesgo de quedar solo como otra promesa sin ruedas.

