Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por la Liga 1 2026: pronóstico, horario y canal para ver partido de hoy por el Torneo Apertura

Universitario se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Foto: Universitario

Universitario se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Foto: Universitario

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY | La U visitará al equipo de Chongoyape en el estadio Mansiche de Trujillo, a partir de la 1.15 p. m., por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todos los goles a través de la cobertura online que te ofrece La República Deportes.

El vigente tricampeón necesita los tres puntos ante el equipo de Christian Cueva y compañía para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Jorge Araujo tendrá dos bajas sensibles para este duelo.

¿A qué hora juegan Universitario vs Juan Pablo II?

En territorio peruano, el duelo entre los merengues y el cuadro de Chongoyape se podrá seguir a partir de la 1.15 p. m.

Costa Rica, México: 12.15 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

Canal de TV para ver Universitario vs Juan Pablo II

La transmisión del partido Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partido por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Universitario vs Juan Pablo II: alineaciones probables

El entrenador Jorge Araujo confirmó que Williams Riveros se encuentra lesionado, mientras que el ‘Tunche’ Rivera presenta problemas de salud.

Universitario: Cain Fara, Aldo Corzo, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Cain Fara, Aldo Corzo, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. Juan Pablo II: Vega, Toledo, Sánchez, Iriarte, Antón, Durán, Ramírez, Tizón, Cueva, Alaniz, Juambeltz.

Universitario vs Juan Pablo II: pronósticos y apuestas

A pesar de ser local en Trujillo, las casas de apuestas no ubican a Juan Pablo como favorito para el partidazo contra la U.