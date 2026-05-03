Joven vendedora fue asaltada en plena transmisión en TikTok: delincuente se llevó celulares valorizados en S/30.000

Delincuente amenazó a la vendedora para corta la transmisión en vivo TikTok. | Foto: composición LR

Delincuente amenazó a la vendedora para corta la transmisión en vivo TikTok. | Foto: composición LR

Una joven trabajadora de una tienda de celulares fue asaltada por delincuentes armados mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok para promocionar equipos y ofertas en Nuevo Chimbote, Áncash. El robo ocurrió dentro del local, ubicado en la urbanización Bellamar, cuando la vendedora mostraba distintos modelos de teléfonos a sus seguidores.

Durante el asalto, uno de los sujetos ingresó al establecimiento, amenazó a la trabajadora con un arma de fuego y la obligó a interrumpir la transmisión. El hecho quedó parcialmente registrado en video.

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Delincuente armado irrumpió en tienda y robó más de 30 celulares en Nuevo Chimbote

El asalto ocurrió mientras la joven mostraba precios y modelos de equipos en una transmisión en vivo. En ese momento, un hombre con casaca roja y el rostro cubierto apareció detrás de ella y, tras amenazarla con un arma de fuego, tomó el control del local y la obligó a cortar el live de TikTok.

“Corta, corta (la transmisión”, se le escucha decir al sujeto. Después de reducir a la trabajadora, los delincuentes sustrajeron más de 30 teléfonos de alta gama y huyeron del lugar.

Video de transmisión en TikTok será clave para identificar a los responsables del asalto

Las imágenes registradas durante la transmisión permitieron captar parte del rostro de uno de los implicados, por lo que el video se ha convertido en una pieza clave para las investigaciones de la Policía Nacional del Perú. El registro ya es evaluado por los agentes para identificar y ubicar a los responsables del robo.

Vecinos de la urbanización Bellamar señalaron que en la zona se han reportado constantes hechos delictivos en los últimos meses. Residentes advirtieron sobre el tránsito frecuente de motocicletas con varios ocupantes y expresaron preocupación por el aumento de robos y asaltos en este sector de Nuevo Chimbote.