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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 3 de mayo, según Jhan Sandoval

No te pierdas las predicciones que ayudarán a guiarte en tus relaciones y finanzas. Consulta el horóscopo y prepárate para enfrentar lo que el día tiene preparado.

Consulta el horóscopo de hoy, domingo 3 de mayo
Consulta el horóscopo de hoy, domingo 3 de mayo | Foto: composición LR
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Este domingo 3 de mayo, descubre qué señales marcan tu día con el horóscopo de Jhan Sandoval. El tarotista peruano comparte sus predicciones para los 12 signos del zodiaco y revela qué les espera a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el amor, trabajo y dinero.

¿Qué dice el horóscopo del domingo 3 de mayo?

  • Aries: Tienes muchas cosas por hacer y aprovecharás el día para avanzar con todo lo pendiente. Por la tarde alguien se unirá a ti a apoyarte en lo que necesites. Todo estará en orden y bajo tu control.
  • Tauro: Es posible que discutas con algunos familiares. Probablemente estas diferencias se deban a la actitud de una persona joven que no actúa con madurez. Evita confrontar y traten de no presionarla.
  • Géminis: Una amistad se comunicará contigo y te invitará a una reunión que está organizando. Tienes muchos pendientes y no te conviene distraerte. Has un sacrificio y dedícales el día a tus labores.
  • Cáncer: Tienes un reencuentro con la persona que quieres. Ambos tienen dudas que hoy se podrán aclarar y es posible que decidan continuar con la relación. Recibirás noticias del extranjero.
  • Leo: No te estás mostrando muy interesado en esa persona que realmente llama tu atención. Si no cambias de actitud notarás cada vez más distancia de su parte. De ti depende recuperar su cariño.
  • Virgo: Los días han pasado y sabes que esa pelea y las cosas que se dijeron fueron innecesarias. Buscarás a esa persona para disculparte y lo harás desde el corazón. Propiciarás una reconciliación.
  • Libra: Estás guardando sentimientos y opiniones que necesitas expresar. Esa persona se está equivocando contigo y no lo reconoce ni puede verlo porque no se lo dices. Sé directo y recapacitará.
  • Escorpio: Por el hecho de haber cometido errores no puedes sentirte en el derecho de juzgar y condicionar a cada momento a esa persona. Cada vez se siente más agotado y se alejará si no cambias.
  • Sagitario: Alguien que desea recuperarte prometerá cambiar y hablará de compromisos y formalidad para convencerte, pero tus sentimientos ya no son los mismos. Díselo y trata de no lastimar.
  • Capricornio: Esa persona no se siente conforme con la manera en la que te estás disculpando. Necesita que expreses más tus sentimientos y tu deseo por cambiar las cosas. Hazlo y todo mejorará.
  • Acuario: Aunque divertida y atractiva esa persona que has estado conociendo no es muy madura y decidirás alejarte de ella. Es posible que realices un paseo o viaje corto. Necesitas distraerte y relajarte.
  • Piscis: Una persona que te aprecia te ayudará a reflexionar y a darte cuenta que no te puedes aferrar a nadie, menos a alguien que no entrega lo que tú brindas. Analiza tu relación y toma decisiones.   


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