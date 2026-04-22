Estudiantes en Arequipa denuncian que cobradores los bajan de los vehículos cuando exigen que se respete el medio pasaje

Estudiantes de diversas universidades de Arequipa salieron a protestar este 22 de abril para exigir el cumplimiento del medio pasaje universitario, ya que denuncian cobros irregulares y agresiones por parte de transportistas. Durante la movilización, los manifestantes señalaron que, al reclamar el pago justo, algunos cobradores se niegan a dar vuelto o incluso les piden que desciendan de las unidades.

La protesta también puso en evidencia otras dificultades, como la falta de entrega oportuna del carné universitario y la ausencia de un tarifario visible en los vehículos. Según los estudiantes, esta situación genera incertidumbre y temor al momento de exigir el beneficio establecido por ley.

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Cobros arbitrarios y falta de control en el transporte público

De acuerdo con los testimonios, algunos transportistas cobran montos superiores al medio pasaje y no respetan las tarifas referenciales. Aunque se menciona que el costo acordado sería de S/0.70, varios conductores no aplican este monto, lo que obliga a los estudiantes a pagar tarifas completas o enfrentar discusiones.

Además, indicaron que no existe fiscalización efectiva por parte de las autoridades, lo que permite que estas prácticas continúen. Incluso, algunos universitarios optan por grabar las situaciones como evidencia ante posibles denuncias, debido a la falta de mecanismos visibles de control.

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Reclamos persistentes y antecedentes del problema

Los manifestantes señalaron que el incumplimiento del medio pasaje no es reciente, sino que se arrastra desde hace varios años. En el caso de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, indicaron que este beneficio dejó de respetarse progresivamente y solo volvió a ser tema de discusión ante el reciente incremento de tarifas.

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