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Federico Salazar se sincera sobre su enfermedad de la próstata tras separación de Katia Condos: "Muchos no se revisan ni piden ayuda"

El periodista Federico Salazar habla sobre el cáncer de próstata y la salud masculina. Tras su separación de Katia Condos, busca generar conciencia entre los hombres sobre la importancia de cuidarse.

Federico Salazar se separó este 2026 de Katia Condos luego de 30 años de matrimonio.
Federico Salazar se separó este 2026 de Katia Condos luego de 30 años de matrimonio. | Foto: composición LR/Instagram
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Federico Salazar sorprendió al hablar sobre el cáncer de próstata en medio de su separación de Katia Condos. El periodista y conductor de 'América Noticias' compartió en sus redes sociales un video reflexivo en el que abordó la salud masculina y expuso cifras sobre las afectaciones que padecen los hombres en el Perú. En ese mismo mensaje, reconoció que él atravesó una complicación vinculada a la próstata.

Habitualmente reservado con su vida fuera de los reflectores, el comunicador mostró una faceta distinta al abrirse sobre un tema personal. Esta vez, decidió hablar de su salud con el propósito de despertar conciencia en el público masculino y subrayar la importancia de la prevención.

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Federico Salazar habla sobre el cáncer de próstata

“¿Sabías que en Perú cada año miles de hombres mueren debido al cáncer de próstata? Miles de hombres. Yo mismo tuve una experiencia al respecto”, manifestó Federico Salazar, lo que generó inquietud sobre su estado de salud y la importancia de atender este tipo de diagnósticos.

El periodista aclaró que actualmente se encuentra en buenas condiciones, aunque reconoció que sintió la necesidad de abrir un espacio de reflexión sobre la salud masculina y otro tema sensible: el suicidio. “Felizmente ya todo está bien, pero sin duda tenemos que hablar de eso y también de los suicidios”, agregó, sin precisar cuál fue la afectación que atravesó.

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“Muchos no hablan de eso”: Federico Salazar se sincera sobre la salud masculina

En su mensaje, Federico Salazar puso sobre la mesa cifras preocupantes sobre el suicidio masculino en el Perú y la escasa visibilización que reciben tanto este problema como el cuidado de la salud en los hombres. “El suicidio es una de las principales causas de muertes de hombres en el Perú y en el mundo. Aún así, muchos no hablan de eso, no se revisan y menos piden ayuda a tiempo”, manifestó y subrayó la urgencia de abrir un debate que suele quedar relegado.

Sus declaraciones se dieron en el marco del Distinguished Gentlemen's Ride, un evento benéfico internacional en el que motociclistas, vestidos de manera elegante, recaudan fondos para la salud mental masculina y la lucha contra el cáncer de próstata. Identificado como motero, el exesposo de Katia Condos invitó a sus fans a participar. “Hoy más que nunca tenemos que hablar de esto y tenemos que cuidarnos más y estar presentes. Soy Federico Salazar, periodista y motero, y este 17 de mayo estaré rodando por una causa que nos involucra a todos. Súmate al ride, rodemos juntos por la salud masculina”, sentenció.

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¿Qué enfermedad a la próstata tenía Federico Salazar?

Años atrás, Federico Salazar reveló que en su juventud fue diagnosticado con prostatitis, una inflamación de la glándula prostática que suele originarse por infecciones bacterianas y que, de no tratarse, puede derivar en complicaciones serias. Desde entonces, el periodista mantiene una rutina estricta de chequeos médicos para prevenir cualquier riesgo futuro. “Tengo que hacerme todo, ecografía, sangre y el examen clínico porque tuve un caso de prostatitis cuando era bien joven y a partir de ahí tuve que cuidarme”, confesó en una entrevista con Trome.

Este antecedente lo llevó a insistir en la importancia de la prevención y el cuidado de la salud masculina, especialmente en un país donde muchos hombres evitan hablar de estos temas o acudir a revisiones médicas.

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