Sociedad

Nuevos carriles exclusivos para buses en el Callao prometen acceso más rápido a la Línea 2 del Metro

El proyecto, conocido como Corredor Rosado, establecerá vías segregadas que restringen vehículos particulares y de carga pesada, mejorando el flujo vehicular en ejes con alta demanda de rutas formales.

La marcha blanca comenzará a finales de marzo y se contará con apoyo de la Municipalidad del Callao.
La marcha blanca comenzará a finales de marzo y se contará con apoyo de la Municipalidad del Callao. | Foto: Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de carriles exclusivos para buses en diversas avenidas del puerto chalaco, como parte de un plan orientado a reorganizar el tránsito y priorizar el transporte público. La medida comenzará a aplicarse en las próximas semanas y contempla una primera etapa bajo la modalidad de marcha blanca.

El proyecto, conocido como Corredor Rosado, tiene como objetivo crear carriles exclusivos para vehículos autorizados, limitando el paso de automóviles particulares y camiones en ciertos tramos. La iniciativa está diseñada para organizar el tránsito en rutas con alta densidad de tráfico formal.

ATU implementará carriles exclusivos en avenidas Tomás Valle, Venezuela, Grau y Sáenz Peña

Los trabajos se ejecutarán en la avenida Tomás Valle, en el tramo comprendido entre Túpac Amaru y Elmer Faucett. Asimismo, se intervendrá el eje vial conformado por las avenidas Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña, zonas por donde circula un importante número de buses de transporte público.

La segregación se realizará mediante señalización horizontal y la instalación de bolardos en paraderos y esquinas, delimitando físicamente los espacios reservados. En Tomás Valle operan 45 rutas autorizadas, mientras que en el eje Venezuela–Grau–Sáenz Peña circulan 25 rutas. De acuerdo con estimaciones de la ATU, los usuarios podrían reducir sus tiempos de viaje en más de 10 minutos, lo que representaría una mejora aproximada del 30% en sus desplazamientos habituales. Además, se ha previsto el retorno del transporte público a la avenida Sáenz Peña, vía que durante cerca de una década estuvo destinada principalmente al tránsito de vehículos particulares.

Corredor Rosado iniciará marcha blanca a fines de marzo

La puesta en funcionamiento de los primeros carriles exclusivos está prevista para finales de marzo, iniciando una etapa de marcha blanca que permitirá supervisar la operatividad del sistema. Durante este periodo, la Municipalidad del Callao brindará apoyo en labores de fiscalización y garantizar el cumplimiento de la segregación.

Paralelamente, se desarrollarán campañas informativas dirigidas a conductores, recordando que la invasión de estos carriles será sancionada con multas. El plan integral contempla la implementación de ocho corredores exclusivos hacia el 2030, incluyendo la conexión de la avenida Dos de Mayo con la estación Puerto del Callao de la Línea 2 del Metro, cuya entrada en operación está prevista en 2028.

