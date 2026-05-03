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Tula Rodríguez se emociona al escuchar conmovedor audio de su hija en Estados Unidos tras semanas alejadas: "Mi corazón late a mil"

Tula Rodríguez compartió el mensaje de su hija Valentina Carmona desde Estados Unidos, donde estudia inglés, y reveló cómo vive la distancia tras semanas separadas.

Tula Rodríguez y su hija Valentina siempre demostraron la buena relación que tienen. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Tula Rodríguez y su hija Valentina siempre demostraron la buena relación que tienen. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La conductora peruana Tula Rodríguez atraviesa un momento personal marcado por la distancia con su hija de 17 años, Valentina Carmona, quien viajó a Estados Unidos para continuar su formación académica. A través de sus redes sociales, la figura televisiva decidió compartir un episodio íntimo que refleja el vínculo cercano que mantiene con la joven.

En ese contexto, su hija le envió un mensaje de voz desde el extranjero que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. La presentadora, visiblemente conmovida, confesó que, al escuchar esas palabras, sintió que su corazón late a mil, lo que evidencia el impacto emocional de esta nueva etapa familiar.

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Tula Rodríguez conmovida con mensaje de su hija desde Estados Unidos

El audio difundido por Tula Rodríguez recoge un mensaje cargado de gratitud y cariño. 'Madre, gracias por todo. Gracias por tu esfuerzo, por mandarme... porque a pesar de que me amas, has dejado que vuele', expresó Valentina Carmona, quien actualmente reside en Nueva York y estudia inglés como parte de su preparación académica.

La hija de Tula también destacó su bienestar en esta experiencia internacional: 'Estoy tan feliz, en serio mamá. Estoy tan contenta. Te amo demasiado'. Estas palabras reflejan no solo la adaptación de la adolescente a su nueva vida, sino también el respaldo emocional que recibe desde Perú.

La conductora de televisión acompañó el audio con una breve pero contundente reacción: 'Cuando escuché su mensaje, les juro que mi corazón late a mil'. La publicación permitió a sus seguidores conocer el lado más personal de la artista, quien ha manifestado en diversas ocasiones que la maternidad es uno de los pilares de su vida.

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Tula Rodríguez y el especial momento que vivió con su hija en universidad

Días antes de su regreso al Perú, Tula Rodríguez acompañó a su hija en su llegada a Estados Unidos, donde iniciará una etapa académica vinculada a la audiología. Durante su estadía, ambas recorrieron el campus universitario, caracterizado por su infraestructura moderna y amplios espacios destinados a la formación profesional.

La presentadora compartió imágenes de este momento y destacó el orgullo que siente por Valentina Carmona. 'No tengo palabras para describir este momento, solo puedo decir que estoy feliz y orgullosa por este nuevo paso de mi Vale', escribió en sus redes sociales, dejando constancia del significado de este logro familiar.

Sin embargo, la despedida no estuvo exenta de emoción. La conductora no pudo contener las lágrimas al separarse de su hija, con quien mantiene una relación estrecha. 'Te amo y todo va a estar bien. Estaremos separadas por la distancia, pero unidas por un mismo sentimiento', expresó en un mensaje dedicado a la adolescente.

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