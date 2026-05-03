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Sociedad

Trabajadores tendrán prohibido laborar de pie: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas o lugares adecuados de trabajo

Los empleadores deberán implementar sistemas de descanso adecuados, promoviendo condiciones laborales equitativas. La falta de pausas activas o la prohibición de sentarse se considerará una vulneración de derechos fundamentales.

El Congreso aprueba dictamen que obliga a empleadores a proporcionar sillas a trabajadores que laboran de pie durante largas jornadas. La medida busca mejorar condiciones laborales.
El Congreso aprueba dictamen que obliga a empleadores a proporcionar sillas a trabajadores que laboran de pie durante largas jornadas. La medida busca mejorar condiciones laborales. | Foto: Andina/Freepik/Composición LR
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El Congreso de la República aprobó un dictamen que establece que los trabajadores que realizan labores de pie por periodos prolongados deberán contar con sillas o asientos adecuados en sus centros laborales. La medida fue respaldada por unanimidad con 95 votos y busca garantizar condiciones dignas en espacios de trabajo tanto públicos como privados.

La iniciativa, basada en el Proyecto de Ley 13572/2025-CR, tiene como objetivo proteger la salud y el bienestar de los trabajadores que permanecen de pie durante largas jornadas. La norma también apunta a prevenir prácticas consideradas abusivas que prioricen la productividad por encima de la integridad física.

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Norma establece descanso sentado para trabajadores que permanecen de pie por largas jornadas

El dictamen aprobado señala que obligar a un trabajador a mantenerse de pie durante tiempos prolongados sin pausas adecuadas constituye un acto que afecta su dignidad laboral. Además, precisa que esta condición puede ser considerada como una forma de hostilidad en el entorno de trabajo.

La disposición será aplicable a todos los centros laborales donde los trabajadores permanezcan de pie por periodos iguales o mayores a tres horas continuas. En ese sentido, se busca que los empleados puedan alternar su postura durante la jornada, reduciendo riesgos asociados a la fatiga y otros problemas de salud.

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Empleadores deberán implementar sistemas de descanso con sillas de uso proporcional

La norma indica que los empleadores estarán obligados a proporcionar sillas o espacios adecuados para el descanso de los trabajadores. Sin embargo, no será necesario que cada persona cuente con un asiento individual en todo momento, ya que se permitirá implementar sistemas rotativos o proporcionales.

El documento también advierte que la falta de pausas activas o la prohibición de sentarse incluso cuando las funciones lo permiten pueden constituir una vulneración de derechos fundamentales. Con esta medida, se busca establecer condiciones laborales más equitativas y alineadas con estándares de salud ocupacional.

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