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Sociedad

Sicarios disparan contra local de la PNP en el Rímac: dejan un joven muerto y tres heridos

El atentado ocurrió durante un cumpleaños en un local policial alquilado. Los agresores ingresaron al recinto y abrieron fuego sin mediar palabra.

Un ataque armado en un local vinculado a la Policía Nacional del Perú dejó un joven de 18 años muerto y tres heridos en el Rímac durante una fiesta de cumpleaños.
Un ataque armado en un local vinculado a la Policía Nacional del Perú dejó un joven de 18 años muerto y tres heridos en el Rímac durante una fiesta de cumpleaños. | Difusión
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Un violento ataque armado registrado dentro de un local vinculado a la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito del Rímac, dejó un joven de 18 años fallecido y otras tres personas heridas.

El atentado ocurrió en la avenida Francisco Pizarro, durante la celebración de un cumpleaños en un inmueble perteneciente a la Asociación Mutualista de Suboficiales Técnicos y Empleados Civiles de la PNP, el cual había sido alquilado para una fiesta privada.

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Rímac: atentan contra local PNP

Según información policial, sujetos armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego de manera directa contra los asistentes. En total, se habrían realizado hasta 12 disparos, cuyos impactos quedaron evidenciados en paredes y estructuras del local.

La víctima mortal fue identificada como Johnny Gabriel Vicente Castro Málaga, de 18 años, quien recibió un impacto de bala en el pecho. Aunque fue trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil del Rímac, los médicos confirmaron su muerte debido a la gravedad de sus heridas.

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Investigan móvil del ataque

Entre los heridos se encuentra el administrador del local, Richard Acero Villanueva (51), quien relató que los atacantes ingresaron directamente a disparar contra las personas que se encontraban en el exterior del recinto.

En la escena del crimen, peritos hallaron al menos 12 casquillos de bala y múltiples impactos en la infraestructura. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han podido acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad, lo que dificulta la identificación de los responsables.

El caso es investigado por la Séptima Fiscalía Penal del Cercado de Lima, mientras se busca determinar el móvil del ataque y ubicar a los autores de este nuevo hecho de violencia que se suma a la creciente ola de criminalidad en Lima Metropolitana.

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