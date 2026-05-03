Esta región de la costa superó a Cusco y Ayacucho y será la 'nueva capital de la vicuña', según Serfor

Esta región del Perú será la nueva 'capital de la vicuña' en el Perú. | Foto: composición LR

Esta región del Perú será la nueva 'capital de la vicuña' en el Perú. | Foto: composición LR

Arequipa será reconocida por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) como la nueva “Capital de la vicuña del Perú”, luego de consolidarse como una de las regiones clave en la conservación de esta especie en el país. El anuncio sitúa a esta localidad del sur de la costa en un nuevo escenario dentro de la gestión de fauna silvestre, en medio de acciones enfocadas en la protección de la biodiversidad.

La distinción fue anunciada en un contexto de coordinación entre autoridades nacionales y regionales para fortalecer medidas de conservación y ordenamiento ambiental. El reconocimiento también se da porque Arequipa impulsa nuevas estrategias para proteger especies emblemáticas y frenar actividades ilegales que afectan los ecosistemas.

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¿Qué factores colocaron a Arequipa como ‘nueva capital de la vicuña’ del Perú?

El reconocimiento a Arequipa se sustenta en los resultados del Censo Nacional de Vicuñas 2025, que ubica a la región como la de mayor población de esta especie en el país, con cerca de 77.000 ejemplares. Esta cifra permitió que supere a otras zonas tradicionalmente vinculadas a la conservación de este camélido nativo de las zonas altoandinas de Sudamérica, como Cusco y Ayacucho.

A este resultado se suma el trabajo sostenido en vigilancia, recuperación de hábitats y manejo regulado de la especie en distintas localidades. Uno de los principales casos se registra en el distrito de Chachas, en la provincia de Castilla, donde se aplica un modelo de aprovechamiento controlado de la fibra de esta especie bajo supervisión técnica y con participación de las comunidades.

Arequipa cuenta alrededor de 77 mil ejemplares de vicuñas en su territorio.

Serfor anunció nuevas medidas para fortalecer la protección de fauna en Arequipa

Como parte de las acciones previstas, Serfor y el Gobierno Regional de Arequipa avanzan en la implementación de nuevas herramientas para reforzar la protección de fauna silvestre. Entre los acuerdos figura la cesión de un terreno en Yura para la futura construcción de un Centro de Rescate de Fauna Silvestre.

También se reportaron avances en la zonificación forestal para ordenar el uso del territorio y se anunció la próxima instalación de una mesa regional para enfrentar la tala ilegal y el tráfico de fauna. Estas medidas buscan fortalecer el control ambiental y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas que afectan a distintas especies en la región.