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Política

Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

El Colegio de Ingenieros aclaró que el documento difundido por Rafael López Aliaga, vinculado al sistema de la ONPE y al conteo de votos, no es un pronunciamiento oficial ni representa su postura institucional. La orden anunció una verificación interna.

Colegio de Ingenieros del Perú desmintió a Rafael López Aliaga. Foto: composición LR
Colegio de Ingenieros del Perú desmintió a Rafael López Aliaga. Foto: composición LR
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El Colegio de Ingenieros desmintió el comunicado difundido por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, sobre presuntas fallas en el sistema de la ONPE para el conteo de votos. A través de un pronunciamiento oficial en sus redes sociales, la institución afirmó que el documento que circula en redes sociales no ha sido aprobado por su Consejo Nacional.

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La orden profesional precisó que el contenido difundido no constituye una posición institucional bajo ninguna circunstancia. Remarcó que se trata de un material que no cuenta con validación oficial y que su circulación puede generar confusión en la ciudadanía.

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El comunicado también señala que las únicas fuentes válidas de información del Colegio de Ingenieros son sus canales oficiales. En ese sentido, advirtió que cualquier documento que no haya sido publicado por esas vías no debe considerarse postura del gremio.

Además, la institución informó que ha dispuesto una verificación interna para determinar posibles responsabilidades por el uso indebido de su nombre. Indicó que evaluará las acciones correspondientes según sus normas disciplinarias.

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Colegio de Ingenieros se deslinda de documento sobre la ONPE difundido por López Aliaga

El documento compartido por Rafael López Aliaga en redes sociales plantea cuestionamientos al sistema digital de la ONPE y al proceso de conteo de votos. En su publicación, el líder de Renovación Popular sostiene que existirían debilidades en la seguridad del sistema y solicita una auditoría independiente.

Sin embargo, el Colegio de Ingenieros evitó pronunciarse sobre el contenido técnico de ese material. Su comunicado se limita a precisar que no se trata de un documento oficial ni representa la posición institucional del gremio.

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La entidad también exhortó a sus miembros a verificar la autenticidad de la información antes de difundirla. Señaló que el uso del nombre del colegio en documentos no oficiales puede inducir a interpretaciones erróneas, especialmente en un contexto electoral.

El pronunciamiento cierra con una reafirmación del compromiso institucional con el rigor técnico y la comunicación responsable. El Colegio de Ingenieros insistió en que cualquier postura oficial se difundirá únicamente a través de sus canales formales.

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