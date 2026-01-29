HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Callao tendrá Corredor Rosado desde marzo: anuncian primeras rutas y zonas clave

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que a fines de marzo entrarán en operación las dos primeras rutas del Corredor Rosado en el Callao.

Implementarán Corredor Rosado en el Callao, según ATU
Implementarán Corredor Rosado en el Callao, según ATU | Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el Callao contará desde fines de marzo con las primeras rutas del denominado Corredor Rosado, un sistema de carriles exclusivos para buses que buscaría reorganizar el transporte público y reducir los tiempos de viaje entre el primer puerto y Lima Metropolitana.

El anuncio se realizó durante una reunión técnica entre la ATU y la Municipalidad Provincial del Callao, encabezada por el presidente ejecutivo de la entidad, David Hernández, y el alcalde Pedro Spadaro. En este espacio se presentaron los alcances iniciales del proyecto y su proyección de crecimiento hasta el año 2030, en el marco del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao.

¿Cuáles serán las primeras rutas del corredor rosado?

De acuerdo con la ATU, al 31 de marzo se prevé la puesta en funcionamiento de dos corredores rosados. El primero operará a lo largo de la avenida Tomás Valle, mientras que el segundo se implementará en el eje vial conformado por las avenidas Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña. Señalaron, además, que la selección de estos ejes responde a criterios técnicos de accesibilidad, volumen de usuarios y necesidad de mejorar la fluidez vehicular, incluyendo el desplazamiento de servicios de emergencia como ambulancias, bomberos y patrulleros.

Asimismo, confirmaron que entre abril y junio de 2026 se incorporará un tercer corredor rosado, que abarcará las avenidas Perú, Bertello (Paseo Japón) y Carlos Izaguirre.

Rutas que seguirá el corredor rosado, según ATU. Foto: ATU

Rutas que seguirá el corredor rosado, según ATU. Foto: ATU

Dentro de esta proyección, en 2027 se planea incorporar un nuevo corredor en la avenida Dominicos. Posteriormente, hasta el 2030, se prevé la implementación de dos corredores adicionales en la avenida Gambetta y en el eje vial conformado por las avenidas 200 Millas y Constructores.

Proyección al 2030: ocho corredores

La puesta en marcha de estas primeras rutas forma parte de un plan integral que contempla la implementación de ocho corredores rosados en el Callao hacia el año 2030. Según lo informado por la ATU, el sistema alcanzará un total de 20,8 kilómetros de vías priorizadas para el transporte público.

De acuerdo con la ATU, los corredores rosados aprovecharán vías recientemente mejoradas e incorporarán señalización adecuada, paraderos definidos e intervenciones complementarias para ofrecer un servicio más ordenado y confiable.

