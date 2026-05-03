Hasta 38 feminicidios en 2026 y un proyecto del Congreso que busca borrarlos del Código Penal

La propuesta legislativa de eliminar el feminicidio del Código Penal, presentada por la congresista Milagros Jáuregui, genera preocupación en medio de un aumento de casos de violencia de género en el Perú. | Composición LR

La propuesta legislativa de eliminar el feminicidio del Código Penal, presentada por la congresista Milagros Jáuregui, genera preocupación en medio de un aumento de casos de violencia de género en el Perú. | Composición LR

En medio del escenario electoral y del avance de sectores conservadores contra el enfoque de género, ha vuelto a tomar relevancia en la agenda pública una serie de iniciativas legislativas que buscan modificar normas vinculadas a los derechos de las mujeres.

El Proyecto de Ley N.° 10342/2024-CR, presentado en 2025 por la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, plantea eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y reemplazarlo por la figura de 'asesinato de la pareja'.

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Aunque la propuesta permanece sin ser debatida en comisión, su contenido continúa generando alerta, en especial en un contexto donde se registraron hasta 38 feminicidios en lo que va de 2026, además de múltiples tentativas. En 2025 hubo 134 casos.

Advierten retroceso

Para la abogada de DEMUS, Shely Cabrera, eliminar el feminicidio implica “una invisibilización y desatención” de la violencia de género, tanto en la atención a víctimas como en la producción de estadísticas y políticas públicas.

Advirtió que, sin un tipo penal específico, se pierde la capacidad de identificar patrones, lo que afecta la prevención y la asignación de recursos. “Si no se registra, se pierde información crucial”, señaló.

También cuestionó que el proyecto limite el delito al ámbito romántico. “Es incoherente pensar que el feminicidio ocurre solo entre pareja o expareja”, indicó, al recordar que estos crímenes también son cometidos por conocidos o desconocidos.

Desde una perspectiva de derechos humanos, rechazó el argumento de igualdad detrás de la propuesta. “La igualdad no implica neutralidad. Hay realidades desiguales que requieren respuestas diferenciadas”, afirmó, y advirtió que la medida contraviene compromisos internacionales asumidos por el Perú, como la Convención de Belém do Pará y las recomendaciones del CEDAW.

Consecuencias graves

En la misma línea, la abogada feminista Brenda Álvarez sostuvo que eliminar la figura de feminicidio podría generar más impunidad.

Señaló que reducirlo a 'asesinato de la pareja' invisibiliza un problema estructural y deja fuera contextos como entornos familiares o institucionales.

Desde el plano jurídico, añadió que sin la tipificación se debilita la investigación y aumenta el riesgo de que los casos sean tratados como delitos comunes.

Además, advirtió sobre el impacto simbólico. “No se trata de conflictos individuales. Hay lógicas de posesión y control. Eliminar el término feminicidio invisibiliza esa realidad y rebaja su gravedad”, concluyó.

Por su parte, Cabrera alertó sobre el mensaje que transmite la iniciativa. “Puede hacer que las víctimas no busquen ayuda al sentirse desprotegidas”, dijo.

Añadió que, más allá de la norma, persisten retos en el sistema de justicia: “Se necesita capacitar a fiscales y jueces”.

En juego no solo está una figura penal, sino la forma en que el Estado reconoce, previene y sanciona la violencia más extrema contra las mujeres. “Ningún derecho ganado puede ser retrocedido”, finalizó Cabrera.

Niños en orfandad: víctimas invisibles del feminicidio

Más de 1.000 niñas, niños y adolescentes han quedado en orfandad en la última década en Perú como consecuencia de feminicidios.

El asesinato de Elizabeth S. V. (29), ocurrido en Bolivia, evidenció esta realidad. La víctima dejó seis hijos menores. Dos de ellos fueron trasladados al Perú por el agresor durante su huida y quedaron bajo el cuidado de su bisabuela. Los otros cuatro están en un centro de acogida.

El Programa de Apoyo Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Orfandad por Feminicidio brinda asistencia económica y psicológica. Sin embargo, especialistas advierten limitaciones en cobertura y seguimiento.

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