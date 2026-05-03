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Sociedad

Indecopi alerta por cierre de operaciones de aerolínea Spirit Airlines: ''Vuelos que pueden ser afectados''

Avianca y otras empresas implementan planes de contingencia para asistir a viajeros varados tras la quiebra, ofreciendo rutas y tarifas especiales para facilitar su retorno.

El cese de operaciones de Spirit Airlines genera incertidumbre en Perú, afectando a cientos de pasajeros. Indecopi vigilante garantiza derechos de consumidores con información clara.
El cese de operaciones de Spirit Airlines genera incertidumbre en Perú, afectando a cientos de pasajeros. Indecopi vigilante garantiza derechos de consumidores con información clara. | Composición LR
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El cese de operaciones de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines ha encendido las alertas en Perú. El Indecopi informó que ya se encuentra identificando los vuelos que podrían verse afectados, en medio de la incertidumbre que enfrentan cientos de pasajeros.

A través de un comunicado, la entidad señaló que se mantendrá vigilante para garantizar que los usuarios reciban información clara y oportuna por parte de la empresa, en resguardo de sus derechos como consumidores.

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Además, recordó que los afectados pueden realizar consultas o presentar reclamos mediante su canal de WhatsApp Aeropuerto (985197624), disponible las 24 horas.

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Aerolíneas activan plan de contingencia

Frente al impacto generado por la quiebra de Spirit, Avianca anunció que pondrá a disposición su red de rutas y asientos disponibles para facilitar el retorno de pasajeros que hayan quedado varados.

La compañía precisó que estas alternativas estarán sujetas a disponibilidad y priorizarán a quienes ya iniciaron su viaje y enfrentan dificultades para regresar a su punto de origen.

En paralelo, otras aerolíneas internacionales también han activado medidas similares. Empresas como United, Delta, JetBlue y Southwest ofrecen tarifas especiales para reprogramaciones, mientras que American Airlines y Delta aplican precios reducidos en rutas de alta demanda. Asimismo, Frontier lanzó descuentos de hasta el 50% y Allegiant anunció la congelación de tarifas en rutas coincidentes.

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Cierre de Spirit Airlines: aerolínea de bajo costo quiebra

Spirit Airlines, con sede en Florida, dejó de operar tras fracasar un intento de rescate financiero por US$500 millones. La compañía conectaba Estados Unidos con el Caribe y varios destinos en América Latina, incluido Perú.

Ante esta situación, el gobierno de Donald Trump anunció acciones para mitigar el impacto en pasajeros y trabajadores. Entre ellas, contempla facilidades de traslado y acceso preferente a oportunidades laborales para el personal afectado.

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