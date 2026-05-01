Resultados ONPE EN VIVO al 97.415%: Roberto Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga
Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se perfila como rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. Los JEE continuarán resolviendo las actas observadas hasta que la ONPE actualice los resultados al 100%.
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Con el 97,415% de las actas contabilizadas por la ONPE, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, mantiene una ventaja de 26.872 votos sobre Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular. Con los resultados oficiales, el también congresista se perfila como el contrincante de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. Se espera que los Jurados Electorales Especiales sigan resolviendo las actas observadas para que ONPE termine de actualizar los resultados hasta llegar al 100%.
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Roberto Sánchez incorpora a José Domingo Pérez a su equipo técnico de campaña
Roberto Sánchez anunció la incorporación del exfiscal José Domingo Pérez a su equipo técnico, con el objetivo de impulsar una reforma integral del sistema de justicia y reforzar la lucha contra la corrupción en un eventual gobierno. Además, confirmó que mantiene conversaciones para proponerlo como ministro de Justicia.
Resultados ONPE al 97.415%: Roberto Sánchez se perfila a la segunda vuelta
Con el 97.415% de las actac contabilizadas, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, continúa sacando ventaja sobre Rafael López Aliaga, perfilándose como el contrincante de Keiko Fujimori en la segunda vuelta.