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Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga
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Política

Resultados ONPE EN VIVO al 97.415%: Roberto Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga

Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se perfila como rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. Los JEE continuarán resolviendo las actas observadas hasta que la ONPE actualice los resultados al 100%.

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre López Aliaga por más de 26 mil votos. Foto: composición LR
Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre López Aliaga por más de 26 mil votos. Foto: composición LR | Composición LR | Foto: composición LR
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Con el 97,415% de las actas contabilizadas por la ONPE, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, mantiene una ventaja de 26.872 votos sobre Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular. Con los resultados oficiales, el también congresista se perfila como el contrincante de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. Se espera que los Jurados Electorales Especiales sigan resolviendo las actas observadas para que ONPE termine de actualizar los resultados hasta llegar al 100%.

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Resultados ONPE al 97.415%: Roberto Sánchez se perfila a la segunda vuelta

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