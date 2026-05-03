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Sociedad

'Pequeño J', acusado de triple feminicidio, será extraditado a Argentina este lunes 4 de abril

Una vez en Argentina, Tony Janzen deberá responder ante un juez por homicidio agravado y las posibles conexiones con una banda que operaba en delitos como narcotráfico y trata de personas.

Tony Janzen arribará en Argentina este lunes 4 de abril para responder por el triple feminicidio del que se le acusa.
Tony Janzen arribará en Argentina este lunes 4 de abril para responder por el triple feminicidio del que se le acusa. | Composición LR | AP
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Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', será extraditado desde Perú a Argentina este lunes 4 de mayo para enfrentar las acusaciones en su contra por el triple feminicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), en Florencio Varela, Buenos Aires.

El joven, señalado como principal sospechoso de este triple crimen ocurrido en septiembre de 2025, fue trasladado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desde el penal de Cantera, en Nuevo Imperial, Cañete, hasta Lima, con miras a su envío a Argentina.

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Responderá ante la justicia argentina

La medida fue autorizada por la justicia peruana tras un procedimiento que incluyó coordinaciones entre ambos países y evaluaciones de seguridad. El acusado, de 20 años, será trasladado a Argentina bajo un estricto operativo de seguridad.

Una vez allí, deberá responder ante las autoridades argentinas por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, al haberse perpetrado con la participación premeditada de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género, en tres hechos diferentes que concurren de forma real entre sí.

Según el Ministerio Público, Valverde Victoriano arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el próximo lunes por la tarde. Al día siguiente, se presentará ante el juez federal en lo criminal y correccional n.º 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.

La investigación no se centra únicamente en los homicidios de las jóvenes, sino también en las posibles derivaciones de la presunta banda a la que habría pertenecido en Argentina. La red presuntamente operaba en distintos delitos, desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero y la trata de personas.

No obstante, el también llamado 'Montana' no es el único alcanzado por las pesquisas: junto a él aparecen otros 11 imputados en el expediente. En ese marco, la justicia federal dictó la falta de mérito de otro ciudadano peruano, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como 'Señor J', como presunto partícipe del triple crimen.

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