ANP reporta 140 ataques a periodistas en 2026: Rafael López Aliaga figura como el principal agresor

La Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) publicó un informe sobre la situación de la prensa en el país en 2026. De acuerdo con el documento, entre enero y mayo se han registrado 140 ataques a periodistas, de los cuales 12 fueron ocasionados por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

El primer hecho se reportó el 4 de enero, cuando López Aliaga publicó en su cuenta de X una caricatura sobre el periodista y director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti. En la imagen se presentó a Gorriti apresado como el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, con la frase: “Solo Rafael López Aliaga puede hacer cumplir el sueño de 30 millones de peruanos”.

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El segundo caso, que la ANP califica como "amenazas" contra Gorriti, ocurrió el 8 del mismo mes. Durante una entrevista para Noticias Piura, el exalcalde de Lima declaró: "El procurador de la República lo pone el presidente, hermano. Ese procurador va a ser una persona decente; uno de los primeros casos va a ser la organización criminal IDL. Pero IDL, Gorriti and Friends, Gorriti y sus amiguitos".

El tercer acto ocurrió cuatro días después contra el jefe de la Unidad de Investigación (UI) de La República, Ángel Páez. En una entrevista en Panamericana, López Aliaga utilizó "expresiones amenazantes" contra el periodista, luego de que este publicara un informe sobre las deudas de las empresas del candidato presidencial ante la Sunat. Ante ello, el aspirante al sillón presidencial dijo: "El señor Páez ya está acusado. No está denunciado ya. Está acusado por difamación agravada (…) El señor Páez que se prepare para otra denuncia más. Entonces, yo le perdono la vida a todo periodista. Menos a Páez".

El cuarto ataque fue el 23 de enero contra las periodistas Cynthya Melgarejo, de Panamericana, y Mónica Delta, de Latina, así como contra Gorriti y el diario La República, durante una conferencia de prensa en Huancayo. El suceso se inició cuando uno de los comunicadores le preguntó sobre la propuesta de Vladimir Cerrón de llevar la capital del Perú a Jauja.

Ante esa interrogante, López Aliaga mencionó: "Si usted viene acá a traerme mensajes de un delincuente ladrón fugado, entonces no me parece pues decente y menos para Panamericana. (...) He aguantado su agravio, he aguantado su insulto (…) Usted mancha mi honra y mi honor, y el periodismo no es eso, señorita. Cualquiera, si tiene vocero como usted para traer acá… ¿Sabe qué? Mejor no le respondo. Ya no".

Acto seguido, el candidato calificó a este diario como "pasquín traidor a la patria". "Diario La República como “pasquín traidor a la patria (…) les conviene el caos, ellos están del lado siempre de la corrupción y de fregar al Perú. De eso viven”, que “siempre que hay época de elecciones sale La República, sale la señora (Mónica) Delta, sale toda la organización criminal ligada al señor (Gustavo) Gorriti", atacó.

El quinto ataque se registró el 3 de marzo contra la periodista Rosa María Palacios, quien denunció que López Aliaga había enviado mensajes de WhatsApp a su conductora con expresiones denigrantes hacia su persona. El sexto ocurrió al día siguiente contra la periodista Iris Torrejón, de esta casa periodística. En el programa 'Sin guion', Palacios denunció que el candidato presidencial había mandado mensajes amenazantes a la productora.

“Primero a decirle que era una bajeza que publicara sus conversaciones privadas y que luego, si no le daba una explicación, la iba a demandar penalmente porque había cometido un delito penal, delito penal grave”, indica el informe.

El séptimo episodio fue contra el periodista Agustín Quiroz, de Radio Utcubamba. Quiroz le consultó a López Aliaga sobre el uso del chicote ante un eventual gobierno y la libertad de prensa en el país, debido a que muchos de sus colegas no tuvieron esa libertad para preguntar en su momento.

Al respecto, el exburgomaestre contestó: “No sea mentiroso. No me meta… Ese es el método que usan en Lima. En la pregunta mete mentira y difamación. Pero yo ya aprendí ya, ya, Porky, en estos cinco años ya aprendí ya cómo manipulan (...) Usted está difamándome acá, quién sabe, habrá gente que a usted le habrá pagado”.

El informe señala que los otros hechos ocurrieron el 23 de marzo contra la periodista Claudia Chiroque, Gustavo Gorriti, Daniel Yovera y Martín Riepl, con discursos estigmatizantes. El 31 de ese mes también se reportó el noveno ataque contra Gonzalo Bedoya, Epicentro TV y Gorriti. El décimo fue el 1 de abril contra IDL Reporteros, La República y Epicentro TV. El undécimo ocurrió al día siguiente contra Gorriti, con agresiones verbales.

El último —hasta ahora— fue el 24 de ese mismo mes contra Gorriti, Palacios y Marco Sifuentes.

Presidencia y ONPE en la lista de ataques, según ANP

En el informe de la ANP también figuran Presidencia y la PNP (3), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (6) y el defensor del Pueblo como principales actores de ataques.

Más abajo aparece el Congreso de la República (1), Alfonso López Chau (1), Jorge Nieto (1), Juntos por el Perú (1), Renovación Popular (2), simpatizantes de Juntos por el Perú (1), simpatizantes de Fuerza Popular (2), cuentas troll en redes (2).

El detalle de los ataques a periodistas

El informe precisa que, de los 140 ataques, 48 fueron por discursos estigmatizantes; 43, por amenazas y hostigamiento; 23, por agresión física y verbal; 18, por trabas a la cobertura periodística; cuatro, por intimidación judicial; dos, por tentativa de homicidio; y uno, por ciberataques y detención.

Entre los principales agresores se detectó a 76 civiles, 37 funcionarios, 16 agentes de seguridad (policía, militar, serenazgo y vigilante) y 11 sujetos no identificados.

Los ataques registrados atentaron en su mayoría contra la prensa digital (86), seguida de la televisiva (25), la escrita (15) y la radial (14).

Gran parte de esta problemática se reportó en Lima (64). También se detectaron ataques a periodistas en Chiclayo (8), Piura (7), San Román (5), Abancay, Huancayo y Huánuco (4), entre otros.

El informe precisa que, en enero, 24 periodistas fueron atacados. Esto se registró en Lima (8), Chincha (2), Ica, Huamanga, Coronel Portillo, Chiclayo, Huancayo (4), Puno, Santa, Piura (3) y Cajamarca. En febrero fueron 33: Lima (16), Coronel Portillo, Andahuaylas (2), Chiclayo (6), Ambo (3), Cajamarca, Chincha, Satipo, Huanta y Piura.

En marzo fueron 42: Lima (28), Ica, Huánuco (4), Utcubamba, Jaén, Melgar, Arequipa, Chiclayo, Tumbes (2), Carabaya y Puno. En abril fueron 38: Lima (10), San Román (5), Abancay (4), Ica, Andahuaylas, Tumbes, Piura (3), Tarata, San Martín (2), Melgar, Tacna (2), Santa, Huaraz, Anta, Trujillo (2), Coronel Portillo y Cusco. En mayo, solo tres.