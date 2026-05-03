Los 4 países de Sudamérica que están entre los 10 que más bosques tropicales perdieron en el mundo

Aunque se destaca una reducción global del 36% en la deforestación, estos cuatro países concentran áreas críticas y enfrentan alta presión sobre sus ecosistemas. | Foto: AFP

Aunque se destaca una reducción global del 36% en la deforestación, estos cuatro países concentran áreas críticas y enfrentan alta presión sobre sus ecosistemas. | Foto: AFP

Un informe global elaborado por el laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y el World Resources Institute reveló que, pese a una reducción del 36% en la pérdida de bosques tropicales en 2025, cuatro países de Sudamérica siguen entre los más afectados. La investigación advierte sobre riesgos crecientes para los ecosistemas.

El estudio sobre deforestación global señala que Brasil, Bolivia, Perú y Colombia concentran algunos de los puntos más críticos de pérdida forestal. Aunque se registraron mejoras en ciertos casos, la presión sobre los bosques tropicales sigue siendo alta.

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¿Qué países de Sudamérica lideran la pérdida de bosques tropicales?

El informe ubica a Brasil como el país con mayor pérdida de bosques tropicales en el mundo durante 2025, seguido por Bolivia en segundo lugar. Perú ocupa el quinto puesto global, mientras que Colombia se sitúa en la octava posición, lo que consolida a la región como un foco clave de deforestación.

En total, el planeta perdió 4,3 millones de hectáreas de bosques primarios tropicales en un solo año, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol por minuto. Este dato refleja la magnitud del problema, incluso en un contexto de reducción respecto al año anterior.

¿Cuáles son las principales causas de la deforestación en la región?

La expansión de actividades agropecuarias, como la ganadería y el cultivo de soja o palma se mantiene como el principal motor de la pérdida de bosques. A esto se suman incendios forestales, responsables del 42% de la destrucción global en 2025, agravados por los efectos del cambio climático.

Además, factores como la minería, la apertura de vías ilegales y el acaparamiento de tierras intensifican la degradación ambiental. El informe advierte que la demanda de materias primas continúa impulsando la transformación de ecosistemas en América Latina y otras regiones.

¿Se han logrado avances para frenar la pérdida de bosques?

Algunos países muestran progresos. Brasil redujo un 42% la pérdida de bosques primarios gracias a políticas públicas y mayor control ambiental, mientras que Colombia y Perú también registraron descensos del 17% y 8%, respectivamente.

Sin embargo, Bolivia sigue siendo un foco crítico, con uno de los niveles más altos de deforestación debido a incendios y expansión agrícola. Los expertos advierten que, aunque existen avances, todavía se está lejos de cumplir el objetivo global de detener la pérdida de bosques para 2030, especialmente ante la presión del cambio climático.