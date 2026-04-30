Denuncian desmantelamiento del INABIF: protestan ante el MIMP por riesgo de cierre de centros de acogida de menores
El sindicato de trabajadores alertó que cambios estructurales propuestos no mejorarían los servicios, y rechazaron un presunto desmembramiento de la institución que perjudicaría la atención a poblaciones vulnerables.
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Trabajadores del INABIF realizaron este jueves un plantón en el frontis del MIMP para rechazar un presunto desmembramiento de la institución, que —según denunciaron— respondería a intereses políticos y pondría en riesgo la atención a poblaciones vulnerables.
La movilización fue convocada por el Sindicato de Trabajadores del INABIF (SintraInabif), cuyos representantes advirtieron que los cambios estructurales planteados no garantizarían mejoras en los servicios, sino que implicarían la creación de nuevas instancias sin claridad operativa.
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Manifestación frente al MIMP
Durante la protesta, los trabajadores expresaron su preocupación por la posible desaparición de los Centros de Acogida Residencial (CAR), los cuales atienden a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. En su lugar, se impulsaría un nuevo programa denominado 'Crecer Seguro', lo que —según indicaron— podría abrir espacios para la contratación de personal con vínculos políticos.
“Se está desmembrando al INABIF en lugar de fortalecerlo. Primero se retiraron funciones clave y ahora se pretende reemplazarlo por un nuevo programa”, señaló Ruth Ampuero, secretaria general del SintraInabif.
Los manifestantes alertaron que una eventual desactivación de los CAR afectaría directamente la continuidad de los servicios de protección, comprometiendo la atención integral que actualmente reciben niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable.
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MIMP rechaza reestructuración en la actual gestión
Tras el plantón, una delegación de trabajadores sostuvo una reunión con el viceministro de Poblaciones Vulnerables, el secretario general del MIMP y el jefe de gabinete de asesores. Según informaron, los funcionarios indicaron que la creación del programa 'Crecer Seguro' no constituye una prioridad para la actual gestión.
Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades para priorizar el fortalecimiento de los servicios existentes y garantizar la protección de las poblaciones vulnerables. Asimismo, destacaron la trayectoria del INABIF, fundado en 1939, como una institución clave dentro del sistema de protección social en el país.
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