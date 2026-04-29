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Magaly Medina impacta al mostrar a la exesposa de Alfredo Zambrano durante la graduación de su hijastra y revela cómo se llevan

Magaly Medina viajó a Boston para asistir a la graduación de Silvana Zambrano, hija de su esposo Alfredo Zambrano, y dejó notar el verdadero trato que tiene con la expareja del notario.


La conductora de televisión compartió en sus redes sociales momentos de la ceremonia y destacó su buena relación con Claudia Almenara, ex de Alfredo Zambrano. Fotos: Instagram/Magaly Medina.
La conductora de televisión compartió en sus redes sociales momentos de la ceremonia y destacó su buena relación con Claudia Almenara, ex de Alfredo Zambrano. Fotos: Instagram/Magaly Medina. | Fotos: Instagram/Magaly Medina.
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Esta semana, Magaly Medina dejó varios programas grabados en ATV para viajar a Boston y así no perderse la graduación de Silvana Zambrano, hija de su esposo Alfredo Zambrano, quien obtuvo el grado de magíster en Ciencias en Psicología de la Consejería. Además de compartir fotos con la joven, la conductora de televisión sorprendió al mostrar a la expareja del notario.

A través de sus redes sociales, Magaly Medina compartió videos de la importante ceremonia, que se realizó en una prestigiosa universidad de Boston, y dejó notar la buena relación que mantiene con Silvana Zambrano. Pero lo que más sorprendió a los cibernautas fue ver cómo se lleva la ‘Urraca’ con la abogada Claudia Almenara, quien se ha desempeñado como jueza de familia y conciliadora extrajudicial.

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Magaly Medina presume cómo se lleva con ex de Alfredo Zambrano

En una de sus historias de Instagram, Magaly Medina terminó con los rumores de que tiene una mala relación con Claudia Almenara y publicó un video en el que ambas aparecen felices en la ceremonia de la engreída de Alfredo Zambrano. Incluso, la letrada mira a la cámara y sonríe.

‘Felices con nuestra recién graduada. Máster Counseling Psychology’, escribió Magaly al compartir su video en Instagram, donde además etiquetó a Silvana Zambrano y a Claudia Almenara.

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Magaly Medina, orgullosa de la hija de Alfredo Zambrano

El último martes 28 de abril, Magaly Medina reapareció en Boston, Estados Unidos, con Alfredo Zambrano para asistir a la graduación de Silvana Zambrano, hija del notario, quien cursó una maestría en la prestigiosa Northeastern University.

Mediante sus redes sociales, la conductora de 'Magaly TV: la firme' expresó su emoción por el gran logro de la joven al mostrar su outfit rosado para la ocasión. Asimismo, le dedicó unas palabras cargadas de emoción, con lo que demostró lo cercanas que son. ‘Preparándome para la ceremonia de graduación de la maestría de nuestra Silvana’, indicó.

Asimismo, fue la propia Magaly Medina quien confirmó que compartiría este momento familiar con Claudia Almenara, madre de Silvana, lo que evidenciaría que ambas dejaron atrás los conflictos del pasado tras una demanda de alimentos contra Zambrano. ‘¡Por supuesto! Es su madre’, respondió a uno de sus seguidores.

Magaly Medina responde sobre exesposa de Alfredo Zambrano. Foto: Instagram.

Magaly Medina responde sobre exesposa de Alfredo Zambrano. Foto: Instagram.

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