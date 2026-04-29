El estado de salud de Andrés Santisteban Salas, el "Abuelito de las Poesías", se ha deteriorado gravemente; enfrenta complicaciones médicas y pesando solo 30 kilos. | composición LR

El estado de salud de Andrés Santisteban Salas, el "Abuelito de las Poesías", se ha deteriorado gravemente; enfrenta complicaciones médicas y pesando solo 30 kilos. | composición LR

El delicado estado de salud de Andrés Santisteban Salas, conocido en redes sociales como el 'Abuelito de las Poesías', se ha agravado en los últimos días. Según informó el voluntario Miguel Ángel Bazán, el adulto mayor enfrenta nuevas complicaciones médicas mientras continúa hospitalizado en el sur del país.

Bazán detalló que el poeta ha presentado una infección urinaria y fiebres altas, además de un cuadro general de extrema debilidad: actualmente pesa apenas 30 kilos. “Está como un niño, no podía moverse y le han salido escaras en la espalda, nalga y tobillos”, explicó.

TE RECOMENDAMOS ¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

Grave estado de salud

El adulto mayor ha atravesado al menos cinco crisis severas durante su hospitalización, y en dos de ellas —la tercera y la quinta— su vida estuvo en riesgo. “Lo hemos salvado cinco veces. Sus ganas de vivir son únicas, hay gente más joven que no aguanta esos episodios”, sostuvo Bazán, quien destacó la fortaleza del poeta.

A lo largo de su tratamiento, también ha enfrentado complicaciones como sepsis, gangrena de Fournier y una bacteria intrahospitalaria, lo que ha prolongado su recuperación. Pese a ello, el 'Abuelito de las Poesías' mantiene el ánimo y su deseo de seguir adelante. “Su mayor anhelo es vivir, le encanta comunicarse, hacer transmisiones en TikTok y que la gente lo vea”, agregó.

Sin embargo, la situación económica sigue siendo crítica. Aunque cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), este no cubre diversos exámenes ni medicamentos esenciales. “La respuesta es que no hay recursos. No cubre tomografías, ecografías ni medicinas. Solo le dan lo básico”, denunció Bazán. Incluso, estudios como resonancias deben ser costeados de forma particular, con precios que alcanzan los S/1.250 por examen.

Uno de los insumos clave para su recuperación es una emulsión nutricional valorizada en aproximadamente S/392 diarios, la cual —según el voluntario— “le está salvando la vida”. A esto se suman gastos en análisis clínicos, vitaminas y atención médica externa.

PUEDES VER: Alcalde persigue en su auto a delincuente tras robo y logra su detención en San Martín de Porres

Piden traslado urgente a Lima

Frente a este panorama, el entorno del poeta busca trasladarlo a Lima, donde podría recibir atención especializada para la reconstrucción de las vías biliares, procedimiento que no se realiza en el sur. Ya cuenta con referencia al Hospital Dos de Mayo, pero su estado actual impide el traslado inmediato.

“El viaje debe ser con equipo médico. El SIS no lo cubre y estamos evaluando opciones. Un traslado terrestre cuesta entre 15.000 y 20.000 soles, y aéreo puede llegar a 25 mil”, precisó Bazán. También se gestiona un posible vuelo humanitario, aunque no está garantizado.

El caso ya fue denunciado ante Susalud por presuntas negligencias en el hospital Honorio Delgado de Arequipa. Mientras tanto, voluntarios y ciudadanos continúan apoyando mediante donaciones, cuya transparencia —aseguran— se muestra en redes sociales con boletas y reportes.

“El abuelito ha pasado momentos muy duros, incluso estuvo abandonado, sin visitas ni apoyo básico. Hoy su lucha es un milagro que muchos no ven”, concluyó Bazán.

La familia y voluntarios hacen un llamado urgente a la solidaridad para cubrir los gastos médicos y concretar su traslado a Lima, donde esperan darle una oportunidad real de recuperación.

El abuelito cuenta con cuentas activas en Yape, Interbank y PayPal, a través de las cuales la ciudadanía puede apoyar directamente. Según Bazán, cualquier colaboración, por pequeña que sea, suma.

Interbank: 3003417839146

CCI: 003-300-013417839146-19

PayPal: ASantistebanSalas

Yape: 946 366 463. Andres Santisteban S.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.