Auto cae dos pisos al interior de un elevador en Miraflores: dos personas quedaron atrapadas

Los bomberos se encuentran trabajando para rescatar a las personas que quedaron heridas producto del accidente. | Foto: difusión

Los bomberos se encuentran trabajando para rescatar a las personas que quedaron heridas producto del accidente. | Foto: difusión

En un confuso incidente, un vehículo terminó volcado tras intentar ingresar a un estacionamiento de un edificio en la cuadra 8 de la avenida Larco, en Miraflores. Según los primeros reportes, el auto cayó desde una altura de dos pisos; pese a la gravedad del impacto, los pasajeros solo sufrieron golpes leves.

Bomberos y paramédicos trabajan en el lugar del accidente para evaluar los daños y rescatar a los heridos.

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Bomberos atienden incidente de vehículo volcado en Miraflores