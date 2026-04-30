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Abogado de familiares de víctimas del masacre en el Vraem denuncia irregularidades | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Auto cae dos pisos al interior de un elevador en Miraflores: dos personas quedaron atrapadas

Tras la llegada de los bomberos, una persona fue rescatada y trasladada a un hospital; sin embargo, aún se desconoce su estado de salud.

Los bomberos se encuentran trabajando para rescatar a las personas que quedaron heridas producto del accidente.
Los bomberos se encuentran trabajando para rescatar a las personas que quedaron heridas producto del accidente. | Foto: difusión
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En un confuso incidente, un vehículo terminó volcado tras intentar ingresar a un estacionamiento de un edificio en la cuadra 8 de la avenida Larco, en Miraflores. Según los primeros reportes, el auto cayó desde una altura de dos pisos; pese a la gravedad del impacto, los pasajeros solo sufrieron golpes leves.

Bomberos y paramédicos trabajan en el lugar del accidente para evaluar los daños y rescatar a los heridos.

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Bomberos atienden incidente de vehículo volcado en Miraflores

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