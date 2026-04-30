Auto cae dos pisos al interior de un elevador en Miraflores: dos personas quedaron atrapadas
Tras la llegada de los bomberos, una persona fue rescatada y trasladada a un hospital; sin embargo, aún se desconoce su estado de salud.
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En un confuso incidente, un vehículo terminó volcado tras intentar ingresar a un estacionamiento de un edificio en la cuadra 8 de la avenida Larco, en Miraflores. Según los primeros reportes, el auto cayó desde una altura de dos pisos; pese a la gravedad del impacto, los pasajeros solo sufrieron golpes leves.
Bomberos y paramédicos trabajan en el lugar del accidente para evaluar los daños y rescatar a los heridos.
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