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Peruana lleva más de 14 años hospitalizada en EE.UU.: familia pide ayuda al MIMP y la Embajada para poder viajar a cuidarla

Su hermana indica que su expareja ha impedido el contacto y generado obstáculos para poder verla, tras más de una década hospitalizada en EE.UU. “Dejó de comunicarse de manera ininterrumpida desde 2014”, afirmó.

Madre de familia sufrió accidente en 2012. Desde entonces, se encuentra hospitalizada en un centro de California
Madre de familia sufrió accidente en 2012. Desde entonces, se encuentra hospitalizada en un centro de California | Cortesía

Desde hace más de 14 años, la ciudadana peruana Rosa Isabel Alvarado Lorenzo permanece hospitalizada en el Hospital Windsor Rosewood Care Center, en California, Estados Unidos, tras haber sufrido un grave accidente de tránsito que le dejó severas secuelas neurológicas. Actualmente, su estado es crítico y depende de cuidados permanentes, mientras su familia en Perú indica que no tienen acceso a información directa e incluso hay restricciones para poder verla.

Según el testimonio de una de sus hermanas, el contacto con la paciente se perdió progresivamente desde aproximadamente 2014, dos años después del accidente. A partir de ese momento han enfrentado múltiples obstáculos para comunicarse con ella o con el centro médico, situación que, afirman, se ha agravado por decisiones de quien fuera su pareja.

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Madre de familia se encuentra hospitalizada desde hace 14 años

De acuerdo a las declaraciones obtenidas por La República, la condición de Rosa es delicada. Presenta limitaciones severas para comunicarse y movilizarse, aunque en ocasiones todavía reconoce a los suyos. “Su estado es crítico, está con un catéter en la garganta (…) te mira, te sonríe, incluso dice pequeñas palabras”, relató su hermana.

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Con ello, la familia advierte que no recibe visitas frecuentes y se encuentra muy descuidada. Incluso, mediante contactos indirectos, lograron constatar estas señaladas condiciones. “La vieron en un estado prácticamente de abandono (…) tenía las uñas muy largas, dejada en su aseo personal”, señaló. Además, médicos habrían advertido sobre la importancia del acompañamiento cercano para su recuperación. “Nos dijeron que necesita la presencia de su familia (…) si no la visitan, no va a evolucionar”, afirmó.

Sus parientes señalan que la expareja de la paciente habría limitado el contacto entre ellos y Rosa, llegando incluso a, presuntamente, impedir comunicaciones directas con el personal médico: “Les ha amenazado prácticamente a los doctores para que no hagan contacto con nadie más que solo él”. Asimismo, sostienen que el hombre habría retomado su vida personal y no mantiene un vínculo activo con la paciente, lo que genera cuestionamientos sobre su rol en las decisiones actuales. “Él ya está haciendo su vida (…) pero prácticamente la está dejando abandonada e incomunida”, sostuvo.

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Pedido a las autoridades

Durante años, los familiares han intentado obtener visas para viajar a Estados Unidos, sin éxito. Según explicaron, las solicitudes fueron rechazadas en varias ocasiones, lo que ha impedido que la madre y el hijo mayor de la paciente (26) puedan visitarla. “Hemos buscado de mil maneras, pero le han negado la visa varias veces”, detallaron.

Ante esta situación, el principal pedido es que instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Embajada estadounidense en Perú intervengan para facilitar el viaje de sus familiares directos. “Queremos que mi sobrino y mi mamá estén allá y cuiden de ella (…) necesita el calor de su familia”, señalaron.

Asimismo, buscan que el hijo mayor asuma la representación legal de la paciente para garantizar su bienestar. La familia de Rosa insiste en que su pedido no responde a intereses económicos, sino a la necesidad de acompañamiento humano en una situación crítica. “Nadie te está pidiendo plata (…) lo único que queremos es saber de mi hermana. No esperemos ser conocidos para que nos ayuden (…) muchas familias pasan por lo mismo”, concluyeron.

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