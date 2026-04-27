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Alemania comprará 2 millones de toneladas anuales de gas a un país de Sudamérica por primera vez: histórica exportación iniciará en 2027

Este acuerdo podría generar más de US$7.000 millones y destacar al país sudamericano en el mercado energético global.

El volumen comprometido que exportaría ese país de Sudamérica a Alemania podría alcanzar 9 millones de metros cúbicos diarios.
El volumen comprometido que exportaría ese país de Sudamérica a Alemania podría alcanzar 9 millones de metros cúbicos diarios. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP
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Alemania concretó un pacto crucial con un país de Sudamérica al firmar un contrato de suministro de gas natural licuado (GNL) por 2 millones de toneladas anuales durante ocho años, con inicio previsto a fines de 2027. El convenio fue suscrito por la estatal Securing Energy for Europe y el consorcio Southern Energy S.A., marcando el primer vínculo de largo plazo de este tipo con un proveedor de la región, según medios como Deutsche Welle.

El volumen comprometido podría alcanzar 9 millones de metros cúbicos diarios, generando ingresos superiores a US$7.000 millones dependiendo de los precios internacionales. 'Esto es un hito histórico', afirmó el economista Carl Moses, citado por DW, quien destacó que el acuerdo representa una señal de confianza en la capacidad exportadora del país sudamericano.

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¿Cuál es el país de Sudamérica que exportará gas a Alemania desde 2027?

Argentina exportará los productos de Vaca Muerta hacia el mercado alemán a partir del 2027. Esa formación geológica posee una de las reservas de gas no convencional más extensas del mundo, lo cual otorga al país austral un rol protagónico en la seguridad energética global.

El plan logístico contempla un ducto de 500 kilómetros desde Neuquén hasta el litoral de Río Negro. En dicha zona operarán naves de licuefacción flotante con una producción inicial de 6 millones de toneladas anuales. El mandatario Alberto Weretilneck confirmó que 'el GNL que saldrá desde nuestra costa ya tiene contrato con Europa', lo cual asegura la viabilidad comercial del trayecto marítimo.

Un grupo integrado por YPF, Pan American Energy y Pampa Energía lidera la iniciativa junto a socios externos. Los portavoces del consorcio buscan 'monetizar los vastos recursos de gas' para obtener moneda extranjera estable. Esa estrategia pretende transformar el panorama económico nacional mediante la consolidación del sector hidrocarburífero en el escenario internacional.

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¿Por qué Alemania busca gas en Argentina?

La compañía SEFE suscribió un acuerdo para "fortalecer la seguridad energética de Europa" y expandir su suministro hacia Sudamérica tras el déficit que provocó la guerra en Ucrania. Berlín prioriza la ampliación de proveedores para mitigar la vulnerabilidad ante crisis geopolíticas, mientras acelera la sustitución definitiva del gas ruso que suministraba Gazprom, según reportes de DW.

"Se trata de otro paso en la estrategia de Alemania de diversificar sus mercados", explicó el consultor Carl Moses sobre este vínculo con Buenos Aires. El país sudamericano destaca como una alternativa atractiva por sus reservas no convencionales, con proyectos de licuefacción que permitirán exportaciones marítimas de GNL a partir de 2027, conforme indica El País.

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¿Hacia qué destinos planea Argentina enviar su producción energética?

Buenos Aires comercializa su recurso mediante gasoductos hacia naciones limítrofes como Chile y Brasil. Informes sectoriales destacan que el combustible de Vaca Muerta ya fluye por ductos bolivianos para Matrix Energía y Petrobras, mientras Pampa Energía sostiene despachos firmes al Biobío a través del Gasoducto del Pacífico.

Además de Alemania, la meta nacional contempla el envío de GNL por vía marítima para alcanzar mercados remotos como Perú, Ecuador, Japón, Corea del Sur e India. Voceros del proyecto 'Argentina LNG' señalaron que la estrategia busca 'posicionar al país como uno de los principales exportadores de gas del mundo hacia la próxima década', en un escenario de demanda global en ascenso.

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