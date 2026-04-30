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JNJ descarta supuesta celeridad indebida en proceso de selección para el nuevo jefe de la ONPE

En un comunicado señalaron que no existe ninguna “celeridad indebida” en el proceso y que este se desarrolla en los plazos establecidos en el marco legal vigente.

JNJ descarta supuesta celeridad indebida en proceso de selección para el nuevo jefe de la ONPE
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) negó supuestas irregularidades en la convocatoria del concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la ONPE.

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En un comunicado, señaló que no existe ninguna 'celeridad indebida' en el proceso y que este se desarrolla en los plazos establecidos en el marco legal vigente.

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'La convocatoria n.º 001-2026-SN (JNJ) se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política del Perú, así como a la Ley n.º 30916 y a la Ley n.º 26487, normas que regulan la competencia de la Junta Nacional de Justicia para la selección y nombramiento del titular de la ONPE', se lee.

De acuerdo con ello, aseguraron que se ha respetado el Reglamento de Concursos Públicos aprobado por el anterior Pleno de la JNJ, el cual 'regula las etapas, requisitos y condiciones del proceso, garantizando su legalidad y transparencia'.

Nuevo jefe de la ONPE jurará el 3 de julio, según el cronograma del JNJ

De acuerdo con el cronograma oficial publicado en la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) juramentará en el cargo el 3 de julio. De esta manera, Bernardo Pachas, jefe interino de la institución, continuaría al mando durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Según las bases del concurso, el procedimiento comprende varias etapas eliminatorias, entre ellas la evaluación de conocimientos, la revisión curricular, la presentación de un plan de trabajo y una entrevista personal.

El cronograma establece que las entrevistas personales se realizarán el 2 de julio, día en que también se publicarán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del pleno de la JNJ. Solo el candidato que obtenga el respaldo requerido de los miembros de la Junta será finalmente nombrado jefe de la ONPE.


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