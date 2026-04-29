HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

¿Roberto Sánchez directo a la segunda vuelta? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Partido Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

El partido por la tercera fecha de la Copa Sudamericana entre Cienciano y Atlético Mineiro se disputará en el Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el Cusco.

Cienciano y Atlético Mineiro se enfrentan en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Cieciano
Cienciano y Atlético Mineiro se enfrentan en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Cieciano

MOMENTOS DESTACADOS

12:47
Canal de TV para ver Cienciano vs Atlético Mineiro

El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano.

12:12
¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro?

El duelo entre el 'Papá' y el 'Galo' empezará a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 p. m. de Brasil).

Compartir

Cienciano vs Atlético Mineiro juegan hoy miércoles 29 de abril, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte gracias a La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana

15:59
29/4/2026

Últimos partidos de Atlético Mineiro

Atlético Mineiro 0-4 Flamengo | 26.04.26

Atlético Mineiro 2-1 Ceará | 23.04.26

Coritiba 2-0 Atlético Mineiro | 19.04.26

Atlético Mineiro 2-1 Juventud | 16.04.26

Santos 1-0 Atlético Mineiro | 11.04.26

15:20
29/4/2026

Últimos partidos de Cienciano

UTC 2-2 Cienciano | 26.04.26

Los Chankas 1-0 Cienciano | 23.04.26

Cienciano 2-1 Moquegua | 19.04.26

Cienciano 2-0 Puerto Cabello | 16.04.26

Juventud 1-1 Cienciano | 9.04.26

14:58
29/4/2026

Pronóstico de Cienciano vs Atlético Mineiro

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Atlético Mineiro.

Betsson: gana Cienciano (2,08), empate (3,05), gana Atlético Mineiro (3,70)

Betano: gana Cienciano (2,10), empate (3,15), gana Atlético Mineiro (3,90)

Bet365: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Atlético Mineiro (3,50)

1XBet: gana Cienciano (2,08), empate (3,13), gana Atlético Mineiro (3,67)

Coolbet: gana Cienciano (2,15), empate (3,25), gana Atlético Mineiro (3,60)

Doradobet: gana Cienciano (2,25), empate (3,10), gana Atlético Mineiro (3,60).

14:35
29/4/2026

Posible alineación de Atlético Mineiro

Everson; Franco, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Bernard, Pérez, Reinier; Cuello, Victor Hugo y Cassierra.

14:23
29/4/2026

Posible alineación de Cienciano

Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Souza, Hohberg, Robles, Barreto, Martinich; Bandiera y Garcés.

13:51
29/4/2026

¿En qué estadio y dónde juegan Cienciano vs Atlético Mineiro?

Cienciano y Atlético Mineiro disputarán este encuentro por la Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para 42.000 espectadores.

13:27
29/4/2026

Convocados de Cienciano

Estos son los 23 jugadores que tendrá a su disposición el técnico Horacio Melgarejo. Foto: Cienciano.

12:47
29/4/2026

Canal de TV para ver Cienciano vs Atlético Mineiro

El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano.

12:12
29/4/2026

¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro?

El duelo entre el 'Papá' y el 'Galo' empezará a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 p. m. de Brasil).

12:03
29/4/2026

¡Partidazo en el Cusco!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 3 de la Copa Sudamericana.

El ‘Papá’ afrontará un nuevo duelo en la presente competición internacional. Cienciano llega invicto, luego de haber empatado de visita 1-1 ante Juventud en la primera fecha y tras su triunfo por 2-0 a Puerto Cabello en la jornada pasada. Por el lado de Atlético Mineiro, el elenco brasileño tiene tres puntos hasta el momento, producto de apenas una victoria en dos encuentros.

PUEDES VER: Jorge Fossati revela el motivo que no le permite volver a Universitario: "No tengo la misma mentalidad que algunas personas del club"

lr.pe

El equipo imperial, dirigido por el técnico argentino Horacio Melgarejo, tiene la necesidad de asegurar los tres puntos en la altura. Cabe recordar que en la Copa Sudamericana solo el primer lugar clasifica directamente a octavos de final, mientras que el segundo deberá disputar un repechaje contra un club proveniente de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro hoy?

Los equipos de Cienciano y Atlético Mineiro se verán las caras por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de abril, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 30/04)

Cienciano vs Atlético Mineiro: canal y dónde ver transmisión del partido

El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGO.

Alineaciones probables de Cienciano vs Atlético Mineiro

  • Cienciano: Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Souza, Hohberg, Robles, Barreto, Martinich; Bandiera y Garcés.
  • Atlético Mineiro: Everson; Franco, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Bernard, Pérez, Reinier; Cuello, Victor Hugo y Cassierra.

PUEDES VER: Aldo Corzo y su pedido de autocrítica al plantel de Universitario tras derrota: "Cada uno debe verse así mismo"

lr.pe

Pronóstico de Cienciano vs Atlético Mineiro

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Atlético Mineiro.

  • Betsson: gana Cienciano (2,08), empate (3,05), gana Atlético Mineiro (3,70)
  • Betano: gana Cienciano (2,10), empate (3,15), gana Atlético Mineiro (3,90)
  • Bet365: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Atlético Mineiro (3,50)
  • 1XBet: gana Cienciano (2,08), empate (3,13), gana Atlético Mineiro (3,67)
  • Coolbet: gana Cienciano (2,15), empate (3,25), gana Atlético Mineiro (3,60)
  • Doradobet: gana Cienciano (2,25), empate (3,10), gana Atlético Mineiro (3,60).

¿En qué estadio y dónde juegan Cienciano vs Atlético Mineiro?

Cienciano y Atlético Mineiro disputarán este encuentro por la Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para 42.000 espectadores.

Últimos partidos de Cienciano

  • UTC 2-2 Cienciano | 26.04.26
  • Los Chankas 1-0 Cienciano | 23.04.26
  • Cienciano 2-1 Moquegua | 19.04.26
  • Cienciano 2-0 Puerto Cabello | 16.04.26
  • Juventud 1-1 Cienciano | 9.04.26

Últimos partidos de Atlético Mineiro

  • Atlético Mineiro 0-4 Flamengo | 26.04.26
  • Atlético Mineiro 2-1 Ceará | 23.04.26
  • Coritiba 2-0 Atlético Mineiro | 19.04.26
  • Atlético Mineiro 2-1 Juventud | 16.04.26
  • Santos 1-0 Atlético Mineiro | 11.04.26
Notas relacionadas
Cienciano venció 2-0 a Puerto Cabello en el Cusco y se ubica como líder en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano venció 2-0 a Puerto Cabello en el Cusco y se ubica como líder en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de Copa Sudamericana

Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Cienciano rescató un empate en Uruguay: igualó 1-1 ante Juventud en su estreno por la Copa Sudamericana

Cienciano rescató un empate en Uruguay: igualó 1-1 ante Juventud en su estreno por la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Nacional de Uruguay HOY EN VIVO: a qué hora ver el partido de la U por Copa Libertadores 2026

Universitario vs Nacional de Uruguay HOY EN VIVO: a qué hora ver el partido de la U por Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
¿Qué canales transmiten Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY por la Copa Sudamericana 2026?

¿Qué canales transmiten Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY por la Copa Sudamericana 2026?

LEER MÁS
Sporting Cristal logró un triunfazo en Copa Libertadores: derrotó 2-0 a Junior para meterse en zona de clasificación

Sporting Cristal logró un triunfazo en Copa Libertadores: derrotó 2-0 a Junior para meterse en zona de clasificación

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

LEER MÁS
Álvaro Barco no va más en Universitario: club anuncia salida del director deportivo tras malos resultados

Álvaro Barco no va más en Universitario: club anuncia salida del director deportivo tras malos resultados

LEER MÁS
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025