El duelo entre el 'Papá' y el 'Galo' empezará a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 p. m. de Brasil).

El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano.

Cienciano vs Atlético Mineiro juegan hoy miércoles 29 de abril, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte gracias a La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana 15:59 Últimos partidos de Atlético Mineiro Atlético Mineiro 0-4 Flamengo | 26.04.26 Atlético Mineiro 2-1 Ceará | 23.04.26 Coritiba 2-0 Atlético Mineiro | 19.04.26 Atlético Mineiro 2-1 Juventud | 16.04.26 Santos 1-0 Atlético Mineiro | 11.04.26 15:20 Últimos partidos de Cienciano UTC 2-2 Cienciano | 26.04.26 Los Chankas 1-0 Cienciano | 23.04.26 Cienciano 2-1 Moquegua | 19.04.26 Cienciano 2-0 Puerto Cabello | 16.04.26 Juventud 1-1 Cienciano | 9.04.26 14:58 Pronóstico de Cienciano vs Atlético Mineiro Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Atlético Mineiro. Betsson: gana Cienciano (2,08), empate (3,05), gana Atlético Mineiro (3,70) Betano: gana Cienciano (2,10), empate (3,15), gana Atlético Mineiro (3,90) Bet365: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Atlético Mineiro (3,50) 1XBet: gana Cienciano (2,08), empate (3,13), gana Atlético Mineiro (3,67) Coolbet: gana Cienciano (2,15), empate (3,25), gana Atlético Mineiro (3,60) Doradobet: gana Cienciano (2,25), empate (3,10), gana Atlético Mineiro (3,60). 14:35 Posible alineación de Atlético Mineiro Everson; Franco, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Bernard, Pérez, Reinier; Cuello, Victor Hugo y Cassierra. 14:23 Posible alineación de Cienciano Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Souza, Hohberg, Robles, Barreto, Martinich; Bandiera y Garcés. 13:51 ¿En qué estadio y dónde juegan Cienciano vs Atlético Mineiro? Cienciano y Atlético Mineiro disputarán este encuentro por la Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para 42.000 espectadores. 13:27 Convocados de Cienciano Estos son los 23 jugadores que tendrá a su disposición el técnico Horacio Melgarejo. Foto: Cienciano. 12:47 Canal de TV para ver Cienciano vs Atlético Mineiro El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano. 12:12 ¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro? El duelo entre el 'Papá' y el 'Galo' empezará a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 p. m. de Brasil). 12:03 ¡Partidazo en el Cusco! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 3 de la Copa Sudamericana.

El ‘Papá’ afrontará un nuevo duelo en la presente competición internacional. Cienciano llega invicto, luego de haber empatado de visita 1-1 ante Juventud en la primera fecha y tras su triunfo por 2-0 a Puerto Cabello en la jornada pasada. Por el lado de Atlético Mineiro, el elenco brasileño tiene tres puntos hasta el momento, producto de apenas una victoria en dos encuentros.

El equipo imperial, dirigido por el técnico argentino Horacio Melgarejo, tiene la necesidad de asegurar los tres puntos en la altura. Cabe recordar que en la Copa Sudamericana solo el primer lugar clasifica directamente a octavos de final, mientras que el segundo deberá disputar un repechaje contra un club proveniente de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro hoy?

Los equipos de Cienciano y Atlético Mineiro se verán las caras por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de abril, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 30/04)

Cienciano vs Atlético Mineiro: canal y dónde ver transmisión del partido

El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGO.

Alineaciones probables de Cienciano vs Atlético Mineiro

Cienciano: Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Souza, Hohberg, Robles, Barreto, Martinich; Bandiera y Garcés.

Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Souza, Hohberg, Robles, Barreto, Martinich; Bandiera y Garcés. Atlético Mineiro: Everson; Franco, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Bernard, Pérez, Reinier; Cuello, Victor Hugo y Cassierra.

Pronóstico de Cienciano vs Atlético Mineiro

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Atlético Mineiro.

Betsson: gana Cienciano (2,08), empate (3,05), gana Atlético Mineiro (3,70)

Betano: gana Cienciano (2,10), empate (3,15), gana Atlético Mineiro (3,90)

Bet365: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Atlético Mineiro (3,50)

1XBet: gana Cienciano (2,08), empate (3,13), gana Atlético Mineiro (3,67)

Coolbet: gana Cienciano (2,15), empate (3,25), gana Atlético Mineiro (3,60)

Doradobet: gana Cienciano (2,25), empate (3,10), gana Atlético Mineiro (3,60).

¿En qué estadio y dónde juegan Cienciano vs Atlético Mineiro?

Cienciano y Atlético Mineiro disputarán este encuentro por la Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para 42.000 espectadores.

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