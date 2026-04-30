José Balcázar sobre compra de aviones F-16: "Me ratifico en mi postura, pero ya el contrato no se podía parar"

José Balcázar sobre compra de aviones F-16: "Me ratifico en mi postura, pero ya el contrato no se podía parar"

José Balcázar insistió en que considera que la compra de aviones F-16 para las Fuerzas Armadas debió ser asumida por el próximo gobierno. Sin embargo, reconoció que ya había un contrato que debía cumplirse.

"No me retracto de eso en el sentido que este tipo de endeudamiento sea conocido por el nuevo gobierno porque nos falta poquísimo tiempo. Ese contrato ya estaba terminado, no se podía parar y se tenía que dar el adelanto correspondiente y en eso me parece que el contrato ya se selló entre el comprador y el vendedor", declaró en Exitosa.

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Además, aclaró el modelo de compra que se siguió. "Hay críticas en el sentido de por qué se compró bajo la forma secreta y se evitó que otros países puedan participar de una licitación abierta (Francia y Suecia). Aclaro que esos detalles no pertenecen a mi gobierno", dijo.

"Como era un asunto de Estado, la norma establece que el acuerdo se haga entre el comprador y el vendedor, es decir, las Fuerzas Armadas del Perú y Estados Unidos. Solo se ponía en evidencia ante el presidente y el Ministerio de Economía al realizar el pago", agregó.