En medio de la multitud, Rudhy Benavides fue despedidos tras ser encontrado fallecido dentro de una vivienda en Cusco | Composición LR | Luis Álvarez

En medio de la multitud, Rudhy Benavides fue despedidos tras ser encontrado fallecido dentro de una vivienda en Cusco | Composición LR | Luis Álvarez

En medio de muestras de hondo pesar y constantes exigencias de justicia, fueron sepultados los restos de Rudhy Benavides Charalla, hombre hallado sin vida en una vivienda de la prolongación de la avenida Ejército, en el cercado de Cusco, en un hecho que ha causado gran impacto entre los vecinos.

El ataúd fue llevado luego al templo de San Cristóbal, advocación a la que la víctima profesaba devoción, donde familiares, amigos y vecinos se reunieron para darle el último adiós. Allí lo describieron como una persona cordial, respetuosa y muy vinculada a su comunidad, además de resaltar su participación como mayordomo en las celebraciones del barrio.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI RESPALDA PEDIDO DE ELECCIONES COMPLEMENTARIAS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Multitudinaria despedida a Rudhy

Más tarde, el cortejo fúnebre avanzó hasta el cementerio de la Almudena, escenario de una despedida marcada por escenas desgarradoras. El sufrimiento de sus allegados se evidenció a lo largo del recorrido, acompañado por una multitud que siguió el trayecto.

En el marco de las exequias, el hermano menor de la víctima puso en duda la versión policial y sostuvo que habría otras personas implicadas en el crimen. También afirmó que fue su madre quien halló el cadáver, en contraste con la información preliminar difundida por las autoridades. “Te prometo que haré todo para encontrar justicia y que los que te hicieron esto paguen con la máxima sanción. No descansaré”, dijo entre lágrimas.

Aydeé Charalla, madre de Rudhy, protagonizó uno de los momentos más emotivos al despedirse de su hijo. “Perdí la columna vertebral de mi vida; primero mi esposo y ahora mi hijo, mi compañero en esta soledad. Solo pido justicia para calmar este dolor”, expresó con visible aflicción.

Desaparición y muerte

La gravedad del caso aumentó cuando se conocieron más detalles sobre la muerte. Benavides había estado desaparecido una semana cuando, la mañana del último sábado, sus restos fueron encontrados en circunstancias macabras: su cuerpo estaba descuartizado y sometido a cocción, por lo que la Policía no descarta un posible acto de canibalismo.

Por estos hechos permanecen detenidos Gabriel Condori Olmedo y Óscar Franco Tinco, ambos de 21 años, quienes habrían admitido su participación en el crimen. De acuerdo con las autoridades, los investigados registran antecedentes graves desde su adolescencia, entre ellos delitos de violación sexual, mientras las diligencias continúan para establecer si hubo más involucrados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.