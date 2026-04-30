¿Los centros comerciales estarán abiertos el feriado del 1 de mayo? Conoce los horarios de atención para este viernes
El 1 de mayo, Día del Trabajador en Perú, los supermercados y centros comerciales ajustarán sus horarios de atención. Conoce cómo organizar tus compras sin contratiempos.
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El feriado por el Día del Trabajador, celebrado este 1 de mayo en Perú, genera cada año dudas entre la ciudadanía sobre el funcionamiento de supermercados y centros comerciales. Ante esta fecha, diversas cadenas y establecimientos han confirmado sus horarios de atención para que los usuarios puedan organizar sus compras y actividades con anticipación.
Tanto supermercados como malls en Lima y otras regiones del país continuarán operando durante esta jornada, aunque con horarios que pueden variar según el local. Conocer estos detalles permite evitar contratiempos y planificar mejor las visitas durante el feriado.
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Supermercados como Tottus, Plaza Vea y Metro atenderán en horarios especiales por el feriado
Las principales cadenas de supermercados han informado que mantendrán su atención desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en la mayoría de sus tiendas, incluyendo Plaza Vea, Metro y Tottus. En el caso de Vivanda, el horario será el mismo, mientras que Makro operará desde las 7:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.
Por su parte, Wong atenderá desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en Lima, y desde las 8:00 a. m. en Trujillo. Mass también ofrecerá servicio entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Estos horarios pueden presentar variaciones dependiendo de cada sede, por lo que se recomienda verificar previamente.
- Plaza Vea, Metro y Tottus: Atención de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. en todas sus tiendas.
- Wong: En Lima, de 7.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Mass: Atención de 7.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Vivanda: Abierto de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. en todos sus locales.
- Makro: Horario de 7.30 a. m. a 9.00 p. m. a nivel nacional.
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Centros comerciales en Lima y regiones abrirán con atención regular este 1 de mayo
En cuanto a los centros comerciales, la mayoría abrirá sus puertas en horarios habituales o con ligeros ajustes.
- Mall Aventura: Tiendas: 10.00 a. m. a 10.00 p. m. | Restaurantes: 11.00 a. m. a 11.00 p. m.
- Mallplaza: De 7.00 a. m. a 10.00 p. m.
- MegaPlaza: De 11.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Plaza San Miguel y Minka: De 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Jockey Plaza: De 11.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Plaza Norte y Mall del Sur: De 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Real Plaza y La Rambla: De 11.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Larcomar: De 6.00 a. m. a 10.00 p. m.
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