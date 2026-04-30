¿Los centros comerciales estarán abiertos el feriado del 1 de mayo? Conoce los horarios de atención para este viernes

Los principales centros comerciales en Lima también operarán con horarios regulares o ligeras variaciones este 1 de mayo. | Foto: Composición LR

Los principales centros comerciales en Lima también operarán con horarios regulares o ligeras variaciones este 1 de mayo. | Foto: Composición LR

El feriado por el Día del Trabajador, celebrado este 1 de mayo en Perú, genera cada año dudas entre la ciudadanía sobre el funcionamiento de supermercados y centros comerciales. Ante esta fecha, diversas cadenas y establecimientos han confirmado sus horarios de atención para que los usuarios puedan organizar sus compras y actividades con anticipación.

Tanto supermercados como malls en Lima y otras regiones del país continuarán operando durante esta jornada, aunque con horarios que pueden variar según el local. Conocer estos detalles permite evitar contratiempos y planificar mejor las visitas durante el feriado.

TE RECOMENDAMOS RAPEANDO Y PROTESTANDO CON TERCO92 | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Supermercados como Tottus, Plaza Vea y Metro atenderán en horarios especiales por el feriado

Las principales cadenas de supermercados han informado que mantendrán su atención desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en la mayoría de sus tiendas, incluyendo Plaza Vea, Metro y Tottus. En el caso de Vivanda, el horario será el mismo, mientras que Makro operará desde las 7:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Por su parte, Wong atenderá desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en Lima, y desde las 8:00 a. m. en Trujillo. Mass también ofrecerá servicio entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Estos horarios pueden presentar variaciones dependiendo de cada sede, por lo que se recomienda verificar previamente.

Plaza Vea, Metro y Tottus: Atención de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. en todas sus tiendas.

Wong: En Lima, de 7.00 a. m. a 10.00 p. m.

Mass: Atención de 7.00 a. m. a 10.00 p. m.

Vivanda: Abierto de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. en todos sus locales.

Makro: Horario de 7.30 a. m. a 9.00 p. m. a nivel nacional.

Centros comerciales en Lima y regiones abrirán con atención regular este 1 de mayo

En cuanto a los centros comerciales, la mayoría abrirá sus puertas en horarios habituales o con ligeros ajustes.

Mall Aventura: Tiendas: 10.00 a. m. a 10.00 p. m. | Restaurantes: 11.00 a. m. a 11.00 p. m.

Mallplaza: De 7.00 a. m. a 10.00 p. m.

MegaPlaza: De 11.00 a. m. a 10.00 p. m.

Plaza San Miguel y Minka: De 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Jockey Plaza: De 11.00 a. m. a 10.00 p. m.

Plaza Norte y Mall del Sur: De 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Real Plaza y La Rambla: De 11.00 a. m. a 10.00 p. m.

Larcomar: De 6.00 a. m. a 10.00 p. m.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.