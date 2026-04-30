Incendio en Sullana deja un menor fallecido y dos niñas con quemaduras de tercer grado

Madre pide apoyo para atender situación de sus menores hijos | Composición LR / Foto: Almendra Ruesta / La República

Madre pide apoyo para atender situación de sus menores hijos | Composición LR / Foto: Almendra Ruesta / La República

Un menor de 10 años falleció y otras dos niñas resultaron con quemaduras de tercer grado tras un incendio que consumió una vivienda en el sector de Huangala, en la provincia de Sullana, región Piura, la noche del último martes 28 de abril.

El infante fallecido, identificado como Yostin Q. Q., presentaba quemaduras de gravedad en la mayor parte de su cuerpo. Debido a ello, iba a ser trasladado este jueves 30 de abril desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del nosocomio Apoyo II de Sullana hasta el Hospital del Niño en San Borja, Lima. Sin embargo, su deceso fue confirmado antes de que esto se concretara.

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En tanto, las hermanas del menor fallecido, que tienen 5 y 7 años de edad, se encuentran internadas en la UCI del hospital José Cayetano Heredia. De acuerdo con lo señalado por la familia también se estaría buscando su traslado hacia nosocomios de Lima.

Incendio arrollador

Según narró María Quito, la madre de los tres niños, el siniestro se produjo cuando se encontraba trabajando fuera del hogar. Los afectados habían quedado a cargo de su abuela.

"La luz se había ido así que deben haber prendido una vela (...) Es un dolor tan grande. Yo los dejé bien. En lugar de encontrarlos en la casa, estaban en un hospital", sostuvo la progenitora, quien se hacía cargo sola de los tres niños.

Por su parte, los vecinos del sector de Huangala sostuvieron que Yostin habría intentado proteger a sus hermanas, por lo que habría resultado con las peores quemaduras.

La familia tiene que hacer frente a una serie de gastos para costear los medicamentos y otros implementos que requieren las pacientes, así como el sepelio de Yostin. Por ello solicitan el apoyo de la comunidad. Cualquier ayuda se puede hacer llegar al número de yape 935272246, a nombre de María Quito.

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