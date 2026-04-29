Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3
Universitario recibirá a Nacional en el duelo por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El conjunto merengue busca igualar en puntaje a sus rivales del Grupo B.
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Universitario necesita ganar en la Copa Libertadores 2026. Tras su última caída jugando de local por 2-0 ante Coquimbo, el conjunto crema requiere de una victoria que los mantenga en la lucha para clasificar a la siguiente fase de la competición. La ‘U’ enfrentará a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental en busca de su primer triunfo.
En la presente jornada, Deportes Tolima hizo lo propio ante Coquimbo Unido, lo cual dejó a tres equipos igualados con el mismo puntaje en la tabla de posiciones del Grupo B.
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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores
Nacional, Tolima y Coquimbo están igualados con el mismo puntaje. Universitario podría igualar los cuatro puntos si vence a Nacional.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Nacional (Uruguay)
|2
|1
|+2
|4
|2
|Tolima (Colombia)
|3
|1
|+1
|4
|3
|Coquimbo (Chile)
|3
|1
|-1
|4
|4
|Universitario (Perú)
|2
|0
|-2
|1
Programación de la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026
- Tolima 3-0 Coquimbo | Finalizado
- Universitario vs Nacional | 29/04 - 9.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium.
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Fixture de Universitario en la Copa Libertadores
El tercer encuentro de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Nacional de Uruguay.
- Fecha 1: Tolima 0-0 Universitario
- Fecha 2: Universitario 0-2 Coquimbo
- Fecha 3: Universitario vs Nacional | Miércoles 29 de abril
- Fecha 4: Coquimbo vs Universitario | Jueves 7 de mayo
- Fecha 5: Nacional vs Universitario | Miércoles 20 de mayo
- Fecha 6: Universitario vs Tolima | Martes 26 de mayo.