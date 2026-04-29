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Deportes

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

Universitario recibirá a Nacional en el duelo por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El conjunto merengue busca igualar en puntaje a sus rivales del Grupo B.

Universitario jugará de local por segunda vez en la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores
Universitario jugará de local por segunda vez en la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores
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Universitario necesita ganar en la Copa Libertadores 2026. Tras su última caída jugando de local por 2-0 ante Coquimbo, el conjunto crema requiere de una victoria que los mantenga en la lucha para clasificar a la siguiente fase de la competición. La ‘U’ enfrentará a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental en busca de su primer triunfo.

En la presente jornada, Deportes Tolima hizo lo propio ante Coquimbo Unido, lo cual dejó a tres equipos igualados con el mismo puntaje en la tabla de posiciones del Grupo B.

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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores

Nacional, Tolima y Coquimbo están igualados con el mismo puntaje. Universitario podría igualar los cuatro puntos si vence a Nacional.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Nacional (Uruguay)21+24
2Tolima (Colombia)31+14
3Coquimbo (Chile)31-14
4Universitario (Perú)20-21

Programación de la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

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Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

El tercer encuentro de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Nacional de Uruguay.

  • Fecha 1: Tolima 0-0 Universitario
  • Fecha 2: Universitario 0-2 Coquimbo
  • Fecha 3: Universitario vs Nacional | Miércoles 29 de abril
  • Fecha 4: Coquimbo vs Universitario | Jueves 7 de mayo
  • Fecha 5: Nacional vs Universitario | Miércoles 20 de mayo
  • Fecha 6: Universitario vs Tolima | Martes 26 de mayo.
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