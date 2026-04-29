Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

Universitario necesita ganar en la Copa Libertadores 2026. Tras su última caída jugando de local por 2-0 ante Coquimbo, el conjunto crema requiere de una victoria que los mantenga en la lucha para clasificar a la siguiente fase de la competición. La ‘U’ enfrentará a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental en busca de su primer triunfo.

En la presente jornada, Deportes Tolima hizo lo propio ante Coquimbo Unido, lo cual dejó a tres equipos igualados con el mismo puntaje en la tabla de posiciones del Grupo B.

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores

Nacional, Tolima y Coquimbo están igualados con el mismo puntaje. Universitario podría igualar los cuatro puntos si vence a Nacional.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Nacional (Uruguay) 2 1 +2 4 2 Tolima (Colombia) 3 1 +1 4 3 Coquimbo (Chile) 3 1 -1 4 4 Universitario (Perú) 2 0 -2 1

Programación de la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Tolima 3-0 Coquimbo | Finalizado

Universitario vs Nacional | 29/04 - 9.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

El tercer encuentro de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Nacional de Uruguay.