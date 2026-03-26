Familia de niña fugada de albergue responsabiliza a congresista Milagros Jáuregui

descuido. En lo que va del año, suman cuatro los menores que escaparon del albergue La Casa del Padre, de Milagros Jáuregui. Foto: FB Milagros Aguayo

descuido. En lo que va del año, suman cuatro los menores que escaparon del albergue La Casa del Padre, de Milagros Jáuregui. Foto: FB Milagros Aguayo

El albergue La Casa del Padre, fundado y dirigido por la congresista evangélica y aspirante al Senado por Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, nuevamente protagoniza episodios que revelan sus deficiencias: la fuga de dos menores que han tenido hijos.

De acuerdo con el portal Desaparecidos en el Perú, de la Policía Nacional, el sábado 14 de marzo se reportaron dos nuevos escapes de la casa hogar. Con estos ya son cuatro las menores de 18 años que huyeron del recinto solo en este año.

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El acta de la intervención policial señala que N.B.J.M., de 15 años, y R.P.S.V., de 16 años, huyeron del albergue ubicado en el distrito de Cieneguilla, al promediar las 11.46 de la noche.

Sin embargo, la cuidadora a cargo de las menores recién se percató de la ausencia de las menores a las 2.30 de la madrugada, es decir, cerca de tres horas después. Lo más grave es que dejaron pasar otras 2 horas y media, para recién acudir a la comisaría en Cieneguilla y denunciar el hecho. ¿Por qué esperaron tanto? ¿Qué es lo que querían lograr?

“En una de las cámaras de la casa refugio se observa a las dos menores transitando por uno de los pasadizos. Al no tener resultados con respecto al paradero de dichas menores, la recurrente (la denunciante, Hilda Pérez Michelena) se apersonó a la comisaria de Cieneguilla a horas 05:00”, señala el documento policial.

Voceros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), señalaron a La República que hasta el momento solo pudo ser encontrada R.P.S.V., quien ha sido trasladada al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF). Las fuentes indicaron que se sigue evaluando si será enviada a otro albergue o si regresará con su familia.

“(La menor R.P.S.V.) actualmente se encuentra con medida de protección de acogimiento residencial en un Centro de Acogida Residencial del INABIF. La evaluación que corresponda sobre la variación de la medida de protección es de carácter reservado y considera las circunstancias concretas de cada niña, niño o adolescente”, indicaron los voceros del MIMP.

En declaraciones para La República, la tía materna de la menor N.B.J.M. señaló que el personal de la Casa del Padre, que controla la congresista y candidata a la reelección, Milagros Jáuregui, recién les comunicó de la desaparición de su sobrina 24 horas después, cuando el reporte debió de ser inmediato.

Recuperada. EL MIMP con RPSV, menor de 16 recuperada. Foto: La República

Lavada de manos

Además, luego de informar sobre el escape, el albergue fundado por la congresista Milagros Jáuregui, solo atinó a deslindarse de toda responsabilidad.

“Yo me enteré al siguiente día todavía, porque ellos dijeron que el sábado (14 de marzo) a las 11 de la noche (había desaparecido mi sobrina), a nosotros el domingo recién nos avisaron. (Cuando) me comuniqué con la casa hogar me dijeron ‘¿Sabes qué? Ya no tenemos su caso, ya su caso lo pasamos a la UPE (Unidad de Protección Especial del MIMP)’. Y bueno, yo llamé a la UPE y me dijeron ‘No, nosotros no lo vemos. Llama este número’.

El número al que hizo referencia la tía de N.B.J.M., y que le fue entregado por el UPE, corresponde al Ministerio de la Mujer.

Sin embargo, la respuesta que recibió de parte del MIMP fue desfavorable. Han pasado dos semanas desde que la menor se encuentra desaparecida y la familia sigue con la incertidumbre de no saber dónde y en qué condiciones está su sobrina.

“Yo llamo al número (que me dieron) y era del Ministerio de la Mujer. Me contestaron y pregunté, ¿cómo va el caso de mi sobrina? Por eso les estoy llamando, (y me dicen): ‘bueno, señora hemos tratado de buscarla en toda la Casa (del Padre)’, desde allí no la encuentran”, declaró.

La tía de la jovencita señaló que la llevaron a La Casa del Padre con la seguridad de que la protegería, pero sucedió todo lo contrario, por lo que responsabilizó a Milagros Jáuregui por lo que le suceda a su sobrina.

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Con nombre propio

“Nosotros pensábamos que allí en la Casa (del Padre) de la congresista Milagros (Jáuregui) estaría bien, pero (resulta que) no estaba tan vigilada la niña. Estamos muy preocupados, tal vez hasta puede estar ya muerta, yo no sé dónde está mi sobrina, ya pasaron varios días”, añadió.

La menor N.B.J.M., huérfana de ambos progenitores, ingresó al albergue La Casa del Padre el 12 de diciembre del 2025, le bastó solo tres meses para que decidiera escapar del lugar donde se suponía iba a estar a salvo.

Por su lado, el MIMP indicó a La República que ellos continúan con la búsqueda correspondiente de la menor en articulación con la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA), Policía Nacional y miembros de su familia.

“Se han intensificado las labores de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional del Perú. La Unidad de Protección Especial de Lima Este activó los protocolos correspondientes frente a la desaparición de ambas adolescentes de manera inmediata luego de recibir el reporte de información de dicho centro”, explicó.

“Ya hemos citado a la familia de la adolescente para darle detalles de las acciones conjuntas que estamos realizando para su ubicación”, manifestó, muy atribulada.

Jáuregui ratifica su posición

Sin mencionar el incidente de las dos fugas recientes, la congresista Milagros Jáuregui escribió en su cuenta de Facebook: “La Constitución de nuestro país es clara: el concebido es sujeto de derecho en todo aquello que le favorece. Esto significa que tiene derecho a la vida y a recibir una atención digna desde el primer momento”.

Es el mismo discurso con el que justifica obligar a las niñas violentadas a continuar con el embarazo y dar a luz.

“Por ello, impulsé la Ley que reconoce y protege estos derechos, reafirmando el compromiso con la defensa del más vulnerable”, añadió. Es decir, ni siquiera una disculpa.