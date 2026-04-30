Juntos por el Perú descarta participación de Antauro Humala en su campaña

Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, señaló que Antauro Humala no ocupa ningún cargo dentro de la organización política. Además, sostuvo que tampoco participa en las decisiones que se tomen como parte de la campaña hacia la segunda vuelta.

"Antauro Humala no es parte de ninguna campaña. Juntos por el Perú es una coalición, conjunto de movimientos y personas que se han sumado detrás de un programa. Antauro Humala tiene un partido (…) tienen una serie de puntos programáticos que defienden. En esos puntos programáticos hay uno o dos aspectos en los que sí coincidimos, como en el cambio de Constitución. Necesitamos convocar a una Asamblea Constituyente para que el pueblo defina los cambios que necesitamos", sostuvo.

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Cevallos también se refirió a las distintas alianzas o conversaciones que puede tener la organización con actores políticos. El exministro de Salud dejó en claro que tener coincidencias con algunos no hará que sus banderas sean desplazadas, pues manejan un programa.

"Los niveles de acuerdo a los que se pueda llegar o de coincidencias más que de acuerdos con distintos sectores son diferentes. Por ejemplo, con alguno coincidiremos en que el fujimorismo no debe gobernar este país porque nos trajo miseria, atraso, copamiento de las instituciones, en eso coincidimos con Alfonso López Chau (…) Nadie bajará banderas pero se trata de llegar a niveles de consensos.

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Roberto Sánchez intenta deslindarse de Humala: "Respeto sus ideas, pero no las comparto"

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, tomó distancia de Antauro Humala, pese a los vínculos políticos que ambos han mantenido durante la actual campaña presidencial. El también congresista señaló que no coincide con declaraciones previas de Humala, como aquella en la que calificó a la organización terrorista Sendero Luminoso como "lo mejor que ha dado la izquierda".

"Hay una voluntad de presentar esas expresiones como un 'cuco'. Yo no comparto ninguna de esas ideas. Soy cristiano católico y defiendo los derechos humanos. Si Antauro tiene esas posiciones, las respeto, pero no las comparto. El programa de Juntos por el Perú no recoge esos planteamientos", señaló en el programa 'Brutalidad política'.

"Creo que hay una exageración. Antauro Humala ha cumplido una condena de 18 o 20 años por rebelión. Quien ya pagó su deuda con la justicia tiene derecho a participar en política. Puede haber ideas radicales o maximalistas, pero la democracia implica tolerancia sin recurrir a la agresión", agregó.