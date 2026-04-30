La empresa de transportes Consorcio Uvita cesó operaciones en Lima Norte debido a extorsiones y violencia. | Foto: difusión/Composición LR

La empresa de transportes Consorcio Uvita cesó operaciones en Lima Norte debido a extorsiones y violencia. | Foto: difusión/Composición LR

La empresa de transportes Consorcio Uvita dejó de operar de manera definitiva en Lima Norte tras una escalada de extorsiones y hechos violentos que afectaron a sus trabajadores y propietarios. La compañía, que cubría rutas entre Collique, en Comas, y distritos como San Miguel y el Callao, tomó la decisión luego de enfrentar amenazas constantes por parte de organizaciones criminales.

El cierre se produjo tras el asesinato de al menos dos conductores y ataques contra instalaciones vinculadas a la empresa. Ante este contexto, los dueños optaron por retirar la flota, cerrar sus oficinas y salir del país, mientras que los usuarios y vecinos reportaron la ausencia total de unidades en el paradero ubicado en la sexta etapa de Collique.

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Extorsiones y asesinatos de conductores forzaron paralización del servicio en Lima Norte

De acuerdo con testimonios de conductores, la empresa era blanco de cobros ilegales por parte de distintas bandas, entre ellas grupos identificados como “La Firma” y “Los Mexicanos”. Las exigencias económicas y las amenazas derivaron en un escenario de riesgo constante para quienes operaban las unidades.

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando sujetos armados atacaron la sede administrativa en Comas, dejando además mensajes intimidatorios. Frente a esta situación, algunos conductores intentaron evitar ser identificados modificando la apariencia de sus vehículos, aunque las acciones no lograron frenar el hostigamiento.

Más de 50 trabajadores quedan sin empleo tras cierre de empresa de transporte

El cese de operaciones dejó sin trabajo a decenas de conductores y cobradores, quienes dependían de esta actividad como principal fuente de ingresos. Algunos optaron por trasladar sus unidades a otras empresas, mientras que otros quedaron fuera del sistema o migraron a servicios informales.

La salida de Consorcio Uvita también generó impactos en la movilidad de los usuarios, quienes ahora enfrentan menor disponibilidad de transporte en la zona. En paralelo, se ha reportado la aparición de unidades que operan sin respaldo formal, lo que complica el control del servicio y refleja las consecuencias de la presión ejercida por organizaciones criminales en el sector.

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