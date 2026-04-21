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Sociedad

Centros de emergencia contra la violencia: MIMP inaugurará nuevos locales, ¿cuándo y en qué regiones?

La medida responde al incremento de casos de violencia en el país, con más de 8.000 atenciones en Ica desde 2025.

Centros de emergencia mujer será inaugurados en 5 provincias del país.
Centros de emergencia mujer será inaugurados en 5 provincias del país. | Foto: MIMP

Cinco nuevos centros especializados para atender casos de violencia familiar y sexual serán implementados en el país en los próximos meses, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El primero de estos espacios ya fue inaugurado el 21 de abril en el distrito de San Andrés, en Pisco, región Ica, como parte de un plan para ampliar la cobertura de atención a víctimas.

La medida se da en un contexto donde los casos continúan en aumento. Solo en Ica, desde 2025 se han registrado más de 8.000 atenciones por violencia, y cerca del 50% de mujeres entre 15 y 49 años ha reportado haber sufrido algún tipo de agresión, de acuerdo con cifras oficiales.

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Nuevos centros de atención se implementarán en cuatro regiones del país

Tras la apertura en Pisco, se prevé la instalación de otros cuatro centros en Pomalca (Lambayeque), Pillco Marca (Huánuco), Trujillo (La Libertad) y Cerro Colorado (Arequipa). Con estos nuevos locales, se busca ampliar la red de atención a nivel nacional y acercar los servicios a más zonas con alta demanda.

Estos espacios estarán integrados por equipos de profesionales en áreas como derecho, psicología y trabajo social, encargados de atender los casos que se reporten. Además, operarán en coordinación con instituciones como la Policía Nacional, el sistema judicial y el Ministerio Público para facilitar la atención y el acceso a la justicia.

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Atención especializada y estrategia para reducir la violencia familiar

La implementación de estos centros forma parte de la estrategia “Prevenir para Proteger”, que apunta a reducir los casos de violencia familiar y sexual, especialmente en menores de edad. Esta iniciativa contempla acciones para disminuir la incidencia de agresiones en niñas, niños y adolescentes en los próximos años.

De acuerdo con el programa Warmi Ñan, los casos más frecuentes corresponden a violencia psicológica, seguidos por violencia física, sexual y económica. Frente a este panorama, el sector busca reforzar la atención inmediata y mejorar la articulación entre entidades para responder a estos hechos.

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