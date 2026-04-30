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Más de 27.000 escolares en Lima se quedan sin alimentos por fallas en programa del Midis, alerta Contraloría

El Programa de Alimentación Escolar, creado en 2025 tras la extinción de Wasi Mikuna, presentó problemas con proveedores y plazos normativos afectan a miles de alumnos, según el informe.

La Contraloría General alertó que 128 escuelas en Lima Metropolitana no reciben el Programa de Alimentación Escolar, afectando a más de 27 mil estudiantes de inicial y primaria.
La Contraloría General alertó que 128 escuelas en Lima Metropolitana no reciben el Programa de Alimentación Escolar, afectando a más de 27 mil estudiantes de inicial y primaria. | Contraloría
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La Contraloría General de la República advirtió que 128 instituciones educativas de Lima Metropolitana no están recibiendo el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que afecta a 27.568 estudiantes de inicial y primaria en seis distritos de la capital.

Según informes de control, los colegios perjudicados se ubican en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurigancho, Carabayllo, Independencia y Los Olivos. En estos planteles se ha interrumpido la entrega de alimentos tanto en la modalidad de 'comida caliente' como en 'comida lista para el consumo', servicio que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

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Contraloría: detectan que niños no reciben comida

En Lima Norte, la Contraloría detectó que desde el inicio del año escolar 12 colegios no reciben 'comida caliente' bajo concesión, lo que afecta a 3.391 estudiantes. Esta modalidad implica la preparación diaria de alimentos dentro de las instituciones educativas, incluidos productos como cereales, tubérculos, lácteos y frutas.

En tanto, en Lima Sur y Este, el problema es mayor: 116 colegios dejaron de recibir desde el 17 de marzo alimentos en la modalidad de 'comida lista para el consumo', que consistía principalmente en pan y galletas para el desayuno. Esta interrupción perjudica a 24.177 estudiantes.

La entidad fiscalizadora señaló que el Programa de Alimentación Escolar resolvió los contratos con las empresas proveedoras por incumplimientos o causas no atribuibles a las partes. Sin embargo, advirtió que el marco normativo vigente no establece plazos claros para responder ante estas contingencias, lo que ha impedido garantizar la continuidad del servicio.

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Programa del Midis bajo la lupa

El PAE, creado en 2025 tras la desaparición de Wasi Mikuna, tiene como objetivo asegurar la entrega oportuna y continua de alimentos nutritivos durante el año escolar en colegios públicos. No obstante, la Contraloría alertó que la falta de mecanismos de respuesta rápida deja sin atención a miles de escolares en situación vulnerable.

Los informes fueron remitidos a la titular del programa para que adopte medidas correctivas urgentes y se restablezca el servicio alimentario en beneficio de los estudiantes afectados.

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