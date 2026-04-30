Roberto Sánchez: candidato de Juntos por el Perú propone que jueces sean elegidos por voto popular

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, propuso que los jueces sean elegidos mediante votación popular. Actualmente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) —cuyos miembros son elegidos por el Congreso— es la entidad encargada de su nombramiento. Las declaraciones del candidato se dieron en una conferencia de prensa dirigida a medios internacionales.

'Al crimen se le combate con un sistema de justicia limpio y transparente. Proponemos que los jueces supremos no sean elegidos por la componenda del sistema parlamentario, sino mediante elecciones abiertas. Que sea el voto soberano del pueblo el que reafirme la voluntad de los jueces, a fin de tener una justicia más empática con los ciudadanos', declaró, según informó el portal Infobae.

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La elección de jueces mediante voto popular es una medida adoptada en otros países, como México o Estados Unidos —en algunos estados, como California o Pensilvania—.

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Sánchez promueve reforma del sistema de justicia: Domingo Pérez es voceado como eventual ministro de Justicia

Sánchez también se refirió a la posibilidad de impulsar cambios en el sistema de justicia. En las últimas semanas, ha mencionado en diversas entrevistas la posibilidad de designar a José Domingo Pérez como ministro de Justicia en un eventual gobierno suyo. El exfiscal del ahora extinto Equipo Especial Lava Jato ha asumido recientemente la defensa del expresidente Pedro Castillo, aliado de Sánchez. Para el candidato de Juntos por el Perú, cuenta con credenciales para liderar el sector a nivel nacional.

'José Domingo Pérez tiene el reconocimiento del país por su lucha frontal contra la corrupción y por su participación en el emblemático caso Odebrecht. Esto le ha valido persecución y la pérdida de su cargo. (La derecha) se ha apropiado de los órganos jurisdiccionales gracias a su mayoría parlamentaria. Gobiernan quienes no ganaron las elecciones', señaló.