JNJ elegirá a nuevo jefe de ONPE en plena segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Primeros resultados de la selección del nuevo jefe de la ONPE se realizarán durante el proceso electoral Foto: Composición/LR

Primeros resultados de la selección del nuevo jefe de la ONPE se realizarán durante el proceso electoral Foto: Composición/LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la convocatoria a un concurso público de méritos para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, el cronograma fijado por su Pleno establece que el proceso se desarrollará en plena la segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

De acuerdo con las bases, las inscripciones se realizarán del 2 al 8 de mayo. Coincidentemente, en medio de ese periodo —el 7 de mayo— culminará el recuento de votos a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE). El 18 de mayo se publicará la lista de postulantes aptos para la siguiente etapa, correspondiente a la evaluación de conocimientos.

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Los resultados de esa prueba se conocerán el 21 de mayo, tras lo cual se iniciará de inmediato la evaluación curricular. En esta fase, las personas candidatas deberán presentar su hoja de vida y las investigaciones que hayan realizado. No obstante, recién el 8 de junio se publicará la relación de quienes avancen a la evaluación del plan de trabajo.

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Esta última fecha es clave: es un día después de los comicios de la segunda vuelta y la ONPE estará en su segundo día de conteo de votos para definir al siguiente presidente del Perú. Posteriormente, el 16 de junio se conocerá qué postulantes accederán a la etapa final de entrevista personal. En esta parte, con el antecedente del 2021, la ONPE aún no habría llegado al 100% de actas contabilizadas y todavía habría impugnaciones de actas de escrutinio de las mesas de sufragio.

El 2 de julio se difundirán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del Pleno de la JNJ. Al día siguiente, el 3 de julio, se llevará a cabo la juramentación del nuevo jefe de la ONPE, quien reemplazará a Piero Corvetto y asumirá el cargo por un periodo de cuatro años.

En ese contexto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, será el encargado de conducir la organización de la segunda vuelta electoral, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. La responsabilidad recaerá en el reemplazante temporal de Corvetto hasta que asuma el titular de la institución.

El proceso de selección estará a cargo de los miembros del Pleno de la JNJ: María Teresa Cabrera Vega (presidenta), Víctor Chanduví Cornejo (vicepresidente), Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, Germán Serkovic González y Cayo Galindo Sandoval.

Elección acelerada del nuevo jefe de la ONPE

A diferencia del 2020, la elección del nuevo jefe de la ONPE de este año se realizaría en casi la mitad de tiempo.

Si se comparan las fechas, en el 2020 el proceso se inició con la publicación de la convocatoria el 22 de mayo, mientras que la juramentación se llevó a cabo el 31 de agosto. En total, la designación de Piero Corvetto tomó 101 días.

En cambio, para el proceso actual, el plazo se ha reducido de manera significativa, en aproximadamente 35,64%. La convocatoria fue difundida este miércoles 29 de abril a través del diario oficial El Peruano, y la juramentación está prevista para el viernes 3 de julio. Es decir, la selección del reemplazo de Corvetto se concretaría en 65 días.

Es decir, la nueva selección tomará más de un mes menos (36 días).

Los plazos de selección se acortaron a diferencia del 2020

El acortamiento del proceso se debe a la reducción de los plazos en varias etapas del concurso.

En el 2020, el periodo de inscripción y presentación de documentos de aptitud duró 7 días, mientras que en el proceso actual se redujo a 6. La evaluación de conocimientos, que anteriormente se extendía durante tres días consecutivos, ahora se realizará en una sola jornada.

En la etapa de evaluación curricular, el plazo para la interposición de recursos de reconsideración pasó de 4 días en el 2020 a solo 2 días en la presente convocatoria. Asimismo, la publicación de resultados, que antes se realizaba 7 días después, ahora se efectuará en 5 días.

Respecto de la evaluación del plan de trabajo, la sustentación ordenada alfabéticamente tomó 5 días en el 2020, mientras que este año se concentrará en una sola fecha. De igual forma, las pruebas de confianza (psicológicas y psicométricas), que antes se desarrollaban en 4 días, ahora se aplicarán en un solo día.

Además, la JNJ fijó que las entrevistas personales, que en el 2020 se realizaron en tres días, este año se lleven a cabo en una sola jornada. Es más, la juramentación, que anteriormente se efectuaba seis días después de culminadas las entrevistas, ahora se realizará al día siguiente.