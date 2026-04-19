Megaoperativo en Trujillo en centro comercial: incautan más de 100 celulares robados y varios detenidos
Las autoridades alertan sobre el aumento del robo de celulares en Trujillo y recomiendan a la ciudadanía no comprar dispositivos de procedencia sospechosa para frenar esta problemática.
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En Trujillo, la madrugada del 18 de abril, la Policía Nacional incautó 115 celulares presuntamente robados durante un operativo realizado en el centro comercial Albarracín, donde también fueron detenidos tres hombres. La intervención se ejecutó con apoyo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) como parte de acciones contra la comercialización ilegal de equipos móviles.
Durante la operación, las autoridades identificaron que los dispositivos habrían sido sustraídos en distintos puntos de la ciudad y posteriormente puestos a la venta en este establecimiento. El operativo permitió además ubicar otros elementos vinculados a esta actividad ilícita.
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Intervención policial en centro comercial Albarracín
El despliegue se realizó en diversos puestos del centro comercial, donde se hallaron equipos telefónicos de procedencia sospechosa. Como resultado, tres personas fueron intervenidas y trasladadas para las diligencias correspondientes.
Además de los celulares, se encontraron accesorios para equipos móviles y dispositivos como lectoras biométricas, lo que forma parte de las investigaciones para determinar el origen de los productos y su posible uso en actividades ilegales.
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Venta ilegal de celulares y recomendaciones a la ciudadanía
Las autoridades señalaron que el robo de celulares es uno de los delitos más frecuentes en Trujillo, donde estos equipos suelen ser comercializados en mercados informales tras ser sustraídos.
Ante esta situación, la Policía recomendó a la población evitar la compra de celulares de dudosa procedencia y denunciar estos hechos, con el fin de reducir la demanda y combatir este tipo de delitos en la ciudad.
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